Statt nackter Haut gibts jetzt Fondue

Der bekannte Nachtclub Du Pont direkt an der Reuss in der Luzerner Altstadt steht seit einiger Zeit leer – die Räumlichkeiten werden dort bald neu genutzt. Nun ist klar: Dort wird ein Fondue House eröffnen. Bereits an der Fasnacht wird dort in einem Restaurant Käse- und Fleischfondue und Raclette serviert, vorerst als Pop Up-Restaurant.

Umfrage Was halten Sie von der Fondue-Flut in Luzern? Fondue ist super. Je mehr Fonduestübli, desto besser.

Es hat jetzt definitiv genug Fondue-Beizen.

Fondue esse ich nur daheim.

Ich finde es schade, dass in Luzern viele Beizer auf Swissness für Touristen machen. Für Luzerner gibts bald keine Restaurants mehr.

Beizer fluten Luzern mit Fondue

Fondue-Restaurants gibts in Luzern bereits einige. So setzt auch die Pfistern in unmittelbarer Nachbarschaft stark auf die Käsespezialität. Auch in der Falkengasse findet sich ein Fondue House und auch im Rigi House in der Eisengasse wird geschmolzener Käse gereicht. Auf dem See fährt das Fondue-Schiff, durch die Gassen zieht eine Fondue-Kutsche. Im Kastanienbaum gibts Fondue-Stüblis, ebenso wie im Moosmatt. Und auch in der Rigi-Hütte in der Seeburg wird Fondue aufgetischt.

(mme)