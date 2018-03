Im letzten Sex-Kino hat es sich bald ausgestöhnt

Seit fast 20 Jahren wird im ehemaligen FCL-Sekretariat am Kauffmannweg 7 in Luzern das Sex-Kino «Monika M. Privat Mega Movie Store» betrieben. Damit soll aber demnächst Schluss sein. Das Gewerbelokal mit seinen 117 Quadratmetern Fläche ist «per sofort oder nach Vereinbarung» zur Vermietung ausgeschrieben.

Umfrage Haben Sie Hemmungen, sich im Rotlichtmilieu in Luzern zu bewegen? Ja, man weiss nie, wen man trifft.

Nein, ich mache, was ich will.

Ich verkehre nicht im Rotlichtmilieu.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Es sei wirtschaftlich schlichtweg nicht mehr rentabel, sagt die Betreiberin, die anonym bleiben möchte zu Zentralplus.

Sie habe seit einem Jahr starke Veränderungen gespürt.

Kontakt-Bar Krienbrücke schliesst ebenfalls

Die Betreiberin führt zwei weitere Sex-Kinos in Zürich und eines in Basel. Diese würden gut laufen, seien aber auch attraktiver gestaltet. Die 32-jährige Frau ist überzeugt, dass Sex-Kinos nach wie vor beliebt sind. «Es ist ein Erlebnis. Man geht dahin, um gesehen zu werden», sagt sie. Vielleicht hätten die Luzerner aber mehr Hemmungen bei Spannereien. Dieser Spekulation widersprechen aber Kommentare von Besuchern bei einschlägigen Foren im Internet. Demnach wurden am Kauffmannweg 7 nicht nur Pornos konsumiert. Immer wieder hätten sich dort Prostituierte und Homosexuelle für reale heisse Spiele getroffen.

In der Tat schliessen diese Tage gleich mehrere Luzerner Rotlicht-Etablissements. So wurde Ende Januar der Erotik-Shop an der Bernstrasse geschlossen. Und Ende März geht auch die Kontakt-Bar Krienbrücke in Luzern zu. Dies bestätigt Alexander Gehrig, Betreiber der Hogastro AG auf Anfrage. Er verneint aber, dass das Sex-Gewerbe in Luzern leidet. «Wir verlassen diese Liegenschaft, weil unser Mietvertrag im gegenseitigen Einverständnis ausläuft», sagt Gehrig. Die beiden weiteren Kontakt-Bars Nizza und Milano will Gehrig weiter betreiben.

(dag)