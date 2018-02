Ist der Elektrobus die Zukunft im ÖV?

Die Verkehrsbetriebe Luzern und die Zugerland Verkehrsbetriebe haben die Möglichkeit, über einen Zeitraum von mehreren Monaten einen zwölf Meter langen Elektrobus zu testen. Dadurch können Erfahrungen für die Zukunft gesammelt werden.

Technische Daten



Länge 12 Meter

Breite 2.5 Meter

Höhe 4 Meter

Achsenabstand 5.9 Meter

Batterietyp High Energy 240 kWh

Türen 2-2-2 Ventura

Sitzplätze 30

«Es ist uns wichtig, dass wir die neuen, künftigen Möglichkeiten und Technologien bei uns in der Zentralschweiz testen können», sagt Norbert Schmassmann, Direktor der VBL.

Als Testfahrzeug konnte der «Urbino 12 electric» des polnischen Herstellers Solaris Bus & Coach gewonnen werden. Zurzeit ist ein DemoBus in Luzern und in Zug im Einsatz, dessen Länge ist zwölf Meter. Im Sommerhalbjahr ist dann ein baugleiches Nachfolgefahrzeug für einen weiteren, mehrwöchigen Testbetrieb vorgesehen.

«Elektromobilität ist die Zukunft »

«Wir sind überzeugt, dass die Elektromobilität die Antriebstechnologie der Zukunft ist», sagt Cyrill Weber, Unternehmensleiter der ZVB. Zusammen mit dem Wasserwerk Zug hat die ZVB letztes Jahr den Verein Elektromobilität Zug gegründet.

In Luzern sagt VBL-Direktor Norbert Schmassmann: «Noch ist der Elektrobetrieb mit einer durchgängigen Fahrleitung, gerade auf Linien mit hohen Fahrgastfrequenzen, das einzige verlässliche System.» Die Entwicklung in der Elektromobilität schreite aber voran. Die beiden ÖV-Unternehmen VBL und ZVB wollten diese Entwicklung nicht nur von aussen beobachten, sondern mit dem Testbetrieb eines Batteriebusses auch aktiv Erfahrungen sammeln. Weiteres Ziel: Mitarbeitenden mit der neuen Elektromobilität vertraut machen. So soll die Tauglichkeit im Fahrplanbetrieb eruiert werden.

«Cockpit mit Tablet ist cool»

Der Elektrobus kommt bei VBL-Chauffeur Zeldko Kremenovic gut an: «Er fährt sich schön und leise.» Das Cockpit des Elektrobus ist sehr modern. «Es ist mit einem Tablet ausgestattet, das finde ich sehr cool», so der Chauffeur.

Der Demo-Bus von Solaris wird noch bis am 5. Februar 2018 und erneut vom 22. Februar bis am 4. März 2018 auf den VBL-Linien 14, 25 und 26 eingesetzt. Das sind jene Linien, die heute mit 12-Meter-Dieselbussen oder mit den 12-Meter-Hybridbussen betrieben werden. In Zug wird der Elektrobus vom 6. bis 21. Februar 2018 auf dem Liniennetz gefahren. Ein zweiter Teil des Testbetriebs ist im Sommer 2018 vorgesehen.





(sw)