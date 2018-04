Wetterschmöcker wettert gegen Politiker

Im Kanton Schwyz stehen am 22. April Bezirksrats- und Gemeinderatswahlen an. So auch in der Gemeinde Schwyz. Weil der amtierende Gemeinderat die Schule des Gebiets Haggen ob Schwyz schliessen will, gingen die Bewohner im Vorfeld des Entscheids auf die Barrikaden. Darum haben sie nun eine eigene Gemeinderatsliste erstellt, auf der kein bisheriger Gemeindrat vertreten ist. Als Gemeindepräsident stellt sich auf der erwähnten Liste Martin Holdener zur Verfügung, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete.

Unzufriedenheit über Schliessung des Schulhauses

Martin Holdener ist in der Deutschschweiz kein Unbekannter. Der 56-jährige «Musers» Holdener ist aktiv bei den Muotathaler Wetterpropheten. Auf Anfrage über den Grund seiner Kandidatur wettert Holdener los: «Der jetzige Gemeinderat kennt keine Demokratie und geht nicht mehr auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein.» Er verweist darauf, dass gegen die Schliessung des Schulhauses fast 5'700 Unterschriften gesammelt und als Petition eingereicht wurden.

Trotzdem schliesst die Gemeinde Schwyz in diesem Sommer das Schulhaus, weil dort zu wenig Schüler unterrichtet würden. Laut Holdener hätte das Volk an der Urne über die Schliessung entscheiden sollen. «Wenn zwei Asylsuchende mehr kosten als unser Schulhaus, dann habe ich Mühe mit dieser Entscheidung», wettert Holdener weiter.

«Als Wetterprophet will ich keine Stimmen fangen»

Weil Holdener mit dem gesamten Gemeinderat nicht mehr glücklich ist, möchte er mit seinen Mitkandidaten Gegensteuer geben und falls sie gewählt würden, mehr auf die Einheimischen hören. Genug hat der Parteilose auch davon, dass immer mehr Neureiche angezogen- und darum immer mehr Boden überbaut würde.

Der Landwirt traut sich das Amt zu: «Das ist nicht so eine grosse Sache. Man muss hinstehen und seine Meinung vertreten.» Von seiner Bekanntheit als Wetterschmöcker will er aber nicht profitieren. «Damit will ich keine Stimmen fangen, das wäre unanständig.» Zwei Eigenschaften aus dieser Funktion könnte er aber trotzdem ins Amt bringen: «Weitsichtigkeit und Bauchgefühl.»

Vor der Schliessung der Schule wurde gewarnt

Der Gemeinderat sagte auf Anfrage: «Bei der Schliessung der Schule geht es um übergeordnetes Recht des Kantons, das umgesetzt werden muss, egal wer im Gemeinderat sitzt», so Xaver Schuler, Gemeindepräsident (SVP) von Schwyz. So sei vorgegeben, dass in den Primarschulen pro Klasse 22 Kinder zu unterrichten sind. Schrumpfe die Anzahl der Schüler in einem Schulhaus unter die Hälfte dieser Anzahl, müsse die Klasse und in diesem Falle die Schule geschlossen werden.

Amtierender Gemeindepräsident weist Vorwürfe zurück

Schuler: «Ich kann die Enttäuschung der Bewohner des Gebiets Haggen verstehen. Wir haben aber schon früher gewarnt, dass die Schliessung bevorsteht, wenn die Schülerzahlen weiter sinken.» Die Haggen-Schüler sollen nach den Sommerferien mit dem Schulbus nach Schwyz gefahren werden. Die weiteren Vorwürfe weist Schuler zurück. Es werde keine Politik für die Reichen gemacht. Dies zeige sich darin, dass die Gemeinde Schwyz keine Tiefsteuerstrategie habe. «Im Gegenteil, die Steuern werden künftig eher steigen. Wir versuchen unsere Pflicht zu erfüllen», sagt Schuler weiter.