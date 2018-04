Junge Grüne schmierten Stadt mit «Gliich» voll

Nun ist klar, wer für die «Gliich»-Schriftzüge verantwortlich ist, die am Montagmorgen an zahlreichen Orten in der Stadt Luzern auf dem Boden zu lesen waren: Es handelt sich um eine Aktion der Jungen Grünen in Luzern. «Wer würde denn so etwas tun?

Einfach so mit Kreide in Regenbogenfarben ‹Gliich› an den Boden schreiben?», schrieben sie etwas spöttisch auf Facebook.

Am Dienstag haben sie – ebenfalls via Facebook – auf ihre neue Kampagne «Gliich» hingewiesen: «Egal welches Geschlecht. Egal welche sexuelle Orientierung. Im Rahmen von ‹Gliich› wird innerhalb des nächsten Monats Verschiedenstes gemacht. Seid gespannt!», schreibt die Partei.

Mitarbeiter der Stadt konnten die Schriftzüge rasch beseitigen. «Wir haben extra abwaschbaren Kreidespray benutzt und es war ja Regen angekündigt», sagt Jona Studhalter, Co-Präsident der Jungen Grünen zur «Luzerner Zeitung». Strafbar Relevantes hätten sie nicht getan. Trotzdem prüft die Stadt mögliche Massnahmen: «Wenn wir aber solche Aktionen tolerieren, öffnet dies Tür und Tor für Nachahmer.» Als äusserstes Mittel sei eine Strafanzeige möglich – jedoch erst nach Gesprächen und Verwarnungen.



(gwa)