Kanton jubelt über «Flagship-Species»

Unerwarteter Fund im Kanton Zug: Zum ersten Mal wurde dort der stark gefährdete Schmetterling Gelbringfalter nachgewiesen.

Und dieser Erstnachweis des Schmetterlings bestätigt laut Kanton die Wirkung des Naturschutzes; der Nachweis des Schmetterlings sei gar eine Sensation, teilte der Kanton Zug am Montag weiter mit. Denn: Der Tagfalter steht auf der roten Liste der gefährdeten Tiere. Zudem sei er noch nie in Zug heimisch gewesen. «Dass der Gelbringfalter sich in Zug niederlässt, hielten wir für fast unmöglich», sagt Martin Ziegler vom Amt für Wald und Wild des Kantons Zug.



Der Nachweis des Gelbringsfalter ist für die Verantwortlichen vor allem darum von grosser Bedeutung, weil es sich bei ihm um eine so genannte «Flagship Species» handle. Dies bedeutet, dass sich auch unzählige andere Arten im gleichen Lebensraum wohl fühlen würden, also richtige Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. «Durch den Schutz und die Förderung dieser Art profitieren viele weitere Tiere und Pflanzen — darunter Heuschrecken, Spechte und Orchideen», sagt Ziegler.

Gelbringfalter zeigt Förderung der Artenvielfalt

In den letzten 100 Jahren ist laut Ziegler das schweizweite Vorkommen des Schmetterlings stark gesunken. Die Präsenz des Flagship-Falters Präsenz zeige, dass die Massnahmen zur Artenvielfalt des Kanton Zugs wirken würden. Es seien etwa bei mehreren Wäldern Übergangszonen zwischen Offenland und dichtem Wald geschaffen worden. Der Gelbringfalter halte sich gerne bei Gebüschen am Waldrand und auf Lichtungen auf.

«Seine erstmalige Präsenz ist als grosser Erfolg für die Artenvielfalt und die Biodiversität im Kanton Zug zu werten», sagt auch Frau Landammann Manuela Weichelt.

Gefunden wurde der Schmetterling im Waldnaturschutzgebiet der Korporation Walchwil vom Forstwart Dominic Hürlimann. Dieser meldete den aussergewöhnlichen Fund direkt dem Kanton Zug.

Nun soll das Vorkommen des Schmetterlings gesichert und die Population gestärkt werden.

(TST)