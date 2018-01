Weisser BMW geht in Flammen auf

Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr ist auf der Luzernerstrasse in Hünenberg See ein weisser BMW in Brand geraten, wie Leserreporter berichteten.

Auf Anfrage bei der Zuger Polizei wurde der Vorfall bestätigt. Verletzt worden sei niemand, die Brandursache sei noch unbekannt.

(dag)