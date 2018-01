Kick Ass Award in der Luzerner Schüür

Zum sechzehnten Mal werden am Mittwoch ab 20 Uhr von Radio 3FACH in der Schüür die Kick Ass Awards an die Luzerner Musik- und Kulturszene verleiht. Gesucht werden unter anderem der beste Song und das beste Album 2017.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Verliehen werden die Awards vom FCL-Spieler Marvin Schulz, dem Social Media Star und «Swissmeme»-Gründer Zeki Bulgurcu, dem Komiker und Moderator Stefan Büsser, der Performance-Künstlerin Milky Diamond und der Luzerner Stadträtin Manuela Jost (GLP).

Die Gala im Konzerthaus Schüür ist öffentlich, Eintritt fünf Franken.

(20 Minuten)