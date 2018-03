Mall-Kino nach Fehlalarmen evakuiert

Abruptes Film-Ende am Sonntagabend: Wie ein Leser-Reporter berichtete, wurde der Pathé-Kinokomplex in der Mall of Switzerland am Sonntag etwa um 18 Uhr evakuiert. «Ich schaute gerade mit meinen zwei Kindern einen Film, als kurz vor Ende die Durchsage kam, dass wir das Gebäude verlassen müssen», sagt der Mann. Rund 60 Personen seien zu dieser Zeit im Kino gewesen.

«Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude»

Auf einem Leser-Video sieht und hört man, wie die Evakuation abläuft und wie die Leute informiert wurden: «Achtung, Achtung. Die Liegenschaft muss evakuiert werden. Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude durch die Notausgänge. Benutzen Sie nicht die Aufzüge», tönt es aus den Lautsprechern. Laut dem Leser-Reporter sei alles ruhig abgelaufen, eines seiner Kinder sei allerdings verängstigt gewesen.

Mall-Kino nach Alarm evakuiert

Sicherheitssystem mit Kinderkrankheiten

Laut Mall-Sprecher Werner Schaeppi waren fehlerhafte Sensoren der Auslöser für den Fehlalarm. Bereits am Samstag sei ein Fehlalarm ausgelöst worden, jene im Trainingscenter One, was aber Auswirkungen aufs ganze Gebäude habe. Laut Schaeppi habe es in der Mall ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem mit tausenden Sensoren, bei den Fehlalarmen handle es sich um Kinderkrankheiten. «Wir wissen aber nun, um welche Sensoren es sich handelt. Das soll künftig nicht mehr passieren.»

Die Evakuationen seien ruhig abgelaufen. «Ein Grund dafür ist sicher die ruhige, professionelle Stimme, die am Lautsprecher ertönt», sagt Schaeppi. Die Filmfreunde konnten nach dem Fehlalarm wieder zurück in die Kinos, am Montag sind Mall und Freizeitbereich normal geöffnet.

Drei Evakuationen seit November

Schon Mitte März gab es eine Evakuation der Mall of Switzerland. Damals ging eine Bombendrohung ein. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Droher ermitteln: Es war ein 36-jähriger Schweizer, der in U-Haft genommen wurde und nun mit hohen Kosten rechnen muss.

Und auch schon am Eröffnungstag im November wurde die Mall evakuiert. Damals war ein Fehlalarm der Grund.

(mme/gwa)