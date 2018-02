Der Starkoch mit der mobilen Küche

«Kitchen Case» ist eine mobile Küche auf vier Rädern und damit die schnellste Kochshow der Schweiz. Starkoch Torsten Götz lädt in seiner Sendung Angestellte zum Koch-Event ein. Er besucht verschiedene Schweizer Arbeitsplätze, darunter Büros, Werkstätten, Sportclubs, Schulen und das Bundeshaus.

Die Sendung Kitchen Case wird am Sonntag 4. Februar um 19.55 Uhr auf SAT 1 ausgestrahlt.

Kochen in der Zentralbahn

Am Sonntag, 4. Februar kocht Starkoch Torsten Götz auf der Fahrt von Interlaken nach Luzern ein Mittagsmenü für die Fahrgäste. Zusammen mit Angestellten der Zentralbahn bereitet er ein schnelles und gesundes Menü zu.

«Mir ist es wichtig, aufzeigen zu können, wie schön und doch relativ einfach gemeinsames Kochen mit frischen Zutaten sein kann», sagt Götz. Seine Tipps gegen überflüssige Kilos sind: «Man sollte, wenn möglich, die Kohlenhydrate reduzieren. Als guter Ausgleich dient reichlich Gemüse.» Auch die Food-Trends für 2018 scheint er zu kennen: «Sicher angesagt sind Drinks und Smoothies und die Street-Food-Küche für zu Hause», so der Starkoch.



Götz kochte für die Schweizer Nati

Torsten Götz war Küchendirektor in den renommiertesten

5-Stern-Hotels der Schweiz, unter anderem im Victoria Jungfrau in Interlaken oder im Park Hotel Vitznau. Von Tokio über Bangkok bis Oslo arbeitete er in Top-Restaurants rund um den Erdball. Unter Ottmar Hitzfeld kochte Torsten Götz für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. In seiner «Kulinarischen

Genuss-Werkstatt» in Unterseen BE bietet er Kochkurse und Live-Kochshows an.





