Kollision auf A2 zwischen Reisebus und Auto

Die Lenkerin fuhr am Donnerstagabend, 1. Februar, um 19.20 Uhr mit ihrem Auto auf dem Normalstreifen der Autobahn A2 in Richtung Süden. Gleichzeitig fuhr ein Reisebus auf dem Überholstreifen und beabsichtigte, das Auto zu überholen. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision. Anschliessend schleuderte das Auto gegen die rechte Stützmauer der Galerie und kam nach circa 150 Metern auf dem Überholstreifen zum Stillstand.

Die Lenkerin des Personenwagens wurde dabei verletzt und durch das aufgebotene Rettungsteam zur Kontrolle in ein ausserkantonales Spital gebracht. Zur Art und Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Kapo Nidwalden mit. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt.

Motorradlenker stürzt wegen PW

Ebenfalls am Donnerstag, 1. Februar, um 15 Uhr hat sich in Oberdorf beim Kreisel Wil ein Verkehrsunfall mit einem Töfffahrer ereignet. Der 27-jährige Lenker fuhr mit seinem Motorrad von Stans her kommend auf der Wilstrasse in den Kreisel Wil und beabsichtigte, in Richtung Ennerberg zu gelangen. Aus noch ungeklärten Gründen kam er im Kreisel zu Fall.

Gemäss Augenzeugen war noch ein dunkler Kleinwagen in den Unfall involviert. Der Lenker wurde vor Ort untersucht, es konnte aber keine Verletzung festgestellt werden. Personen, die Angaben zum Personenwagen oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter 041 618 44 66 zu melden.

