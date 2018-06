Jogger sollen sich Augen auf den Hinterkopf kleben

Innert weniger Tage wurde eine Joggerin zwei Mal von Mäusebussarden von hinten aus der Luft angegriffen. Das erste Mal passierte es ihr in Rothenburg, das zweite Mal in Sempach Station. Die Problematik ist der Vogelwarte Sempach bekannt: «Die unerwarteten Angriffe erfolgen fast immer von Mai bis Juli, wenn die Vögel Junge haben. Kommt ein Jogger zufälligerweise in der Nähe des Horstes oder nahe bei einem frisch ausgeflogenen Jungvogel vorbei, sehen die Altvögel in ihm eine Gefahr», ist auf der Webseite der Vogelwarte zu lesen.

Scheinangriffe von Mäusebussarden

Die Mäusebussarde haben es in der Tat hauptsächlich auf Jogger abgesehen. Spaziergänger und Velofahrer würden nur selten attackiert. Solche Ausnahmen ereigneten sich etwa 2016 und 2017 in Zuswil. Sophie Jaquier von der Vogelwarte Sempach sagte: «Ernsthaft vor den Tieren zu fürchten braucht man sich aber nicht – es sind bloss Scheinangriffe. Diese wirken zwar bedrohlich und machen Angst. Doch dass die Altvögel wegen ihrer Jungtiere Menschen wirklich verletzen, ist sehr selten.» Pro Jahr würden der Vogelwarte rund zwölf Fälle gemeldet.





Nach Angriff gegen Starrkrampf impfen lassen

In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass die Angegriffenen am Kopf Kratzer der Krallen oder von Schnabelhieben davontragen. Die Vogelwarte rät den Opfern: Auch bei kleinen Verletzungen sollte man sich beim Arzt gegen den Starrkrampf impfen lassen. Um Angriffe von Mäusebussarden zu verhindern, sollen Jogger während der Brutzeit die Reviere der Tiere meiden oder in der Nähe nicht rennen sondern gehen.

Wirksamen Schutz würden auch Mützen, Kapuzenpullis oder Helme bieten. «Hilfreich ist auch, sich Augen auf den Hinterkopf zu kleben», sagte Livio Rey, Sprecher der Vogelwarte Sempach, gegenüber der «Luzerner Zeitung». Grund für diese Empfehlung: Wenn Mäusebussarde ihren Opfern in die Augen schauen, greifen sie nicht an, weil dann eine Attacke aus dem Hinterhalt nicht mehr möglich sei.

