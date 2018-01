Fasnächtler sollen Läden wegen Sprays verpfeifen

«Luftschlangensprays sind ein Graus»: In einem Facebookpost rufen die Vereinigte Guuggenmusigen Luzern dazu auf, keine Luftschlangensprays zu kaufen. Und: Wer Geschäfte entdeckt, die diese immer noch verkaufen, soll dies der Vereinigte melden.

Denn: Luftschlangensprays würden Grende, Kostüme und Bausubstanz schädigen. «Es ist schade, dass die Sprays Masken und Fasnachtskostüme, die aufwändig gemacht wurden, zerstören», so Linus Jäck, Präsident der Vereinigte Guuggenmusigen Luzern. «Als Vereinigte haben wir deshalb zum Schutz unsere Arbeit, der Grende und Kostüme einen Aufruf gemacht, die Sprays nicht zu kaufen.»

Grosse Schäden

Auch die Luzerner Altstadt leidet unter dem Spaghettispray. Die chemischen Sprays hätten in den letzten Jahren an historischen Gebäude grossen Schaden angerichtet, so Jäck. Sie würden vor allem Sandstein angreifen und diesen verfärben. Und sogar medizinisch seien die Sprays ein Problem, so Jäck. Nämlich dann, wenn sie in Kontakt mit den Augen kämen. «Wir von der Vereinigte wollen schon lange, dass die Sprays aus der Luzerner Fasnachtsszene verschwinden», sagt Jäck. Mit grossem Erfolg: Laut der Vereinigte sind die Dosen nur noch in wenigen Geschäften zu finden. Aus der Stadt Luzern seien sie grösstenteils verbannt.

«Den Todesstoss versetzen»

Das ist den Fasnächtlern aber nicht genug. «Wir wollen den Sprays den Todesstoss versetzen», ist auf ihrer Facebookseite zu lesen. Sie hoffen auf Hilfe der Bevölkerung. Geschäfte und Filialen, die noch weiterhin solche Sprays verkaufen, sollen der Vereinigte gemeldet werden. Man werde dann das Gespräch mit der Filialleitung suchen, damit diese die Dosen aus dem Sortiment nimmt. Falls dies nicht geschieht, «werden wir die Läden der Denkmalpflege Luzern melden», so Jäck. Auf der Facebookseite wird noch hinzugefügt, dass die Namen der Läden über die sozialen Medien verbreitet würden. «Es ist dann dem Fasnächtler überlassen, ob er die Läden noch unterstützen will oder nicht.»

Klar ist für Jäck: «Verbieten können wir es natürlich nicht.» Vor Jahren haben die Vereinigten bereits einen Aufruf an den Detailhandel gestartet. «Wenn wir mit den Geschäften ins Gespräch kommen und erklären, wie schlimm die Sprays sind, sind die meisten einsichtig und nehmen sie aus dem Sortiment.»

