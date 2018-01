Bund bestellt Patrouillen-Boote bei Luzerner Firma

Im Rahmen des Rüstungsprogramms 2016 hat die Armasuisse, die Beschaffungsorganisation für Rüstungsgüter des Verteidungsdepartements, den Auftrag für den Bau von 14 Patrouillenbooten 16 vergeben. Der Zuschlag ging an die Luzerner Firma Shiptec AG in Zusammenarbeit mit der Partnerfirma Marine Alutech Oy Ab in Finnland.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

8 der 14 Boote werden in Luzern gebaut

Diese Partnerschaft konnte während der Test- und Evaluationsphase für das neue Patrouillenboot 16 vertieft werden. Die Shiptec AG teilte mit, dass 8 der 14 neuen Boote zu einem grossen Teil in Luzern gebaut werden. Somit bleibe viel Wertschöpfung in der Schweiz. Die sechs anderen Boote werden in Finnland erstellt, jedoch bei der Shiptec AG endausgerüstet.

Die Patrouillenboote sind für den Grenzschutzdienst, beispielsweise für den Boden- und Genfersee vorgesehen. «Sie werden aber auch für Schulungszwecke auf dem Vierwaldstättersee eingesetzt», sagt Pius Barmet, Leiter Marketing & Verkauf der Shiptec AG.

Shiptec AG ist Tochterunternehmen der SGV

Mit über 70 Angestellten ist die Shiptec AG als Tochterunternehmen der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) der grösste Anbieter schifftechnischer Leistungen in der Schweiz.

Das erste Boot, genant Nullserieboot, wird bereits im Februar an die Armee übergeben. Die weiteren neuen Patrouillenboote werden im Zeitraum von 2018 bis 2020 gestaffelt ausgeliefert.

(sw)