Trienger Guuggenmusik geht via Mexiko viral

Schon über 1,3 Millionen Mal wurde das Video aufgerufen und rund 24'000 Mal geteilt. Im Video spielt die Guuggenmusik Quä-Quäger aus Triengen am Bahnhof Luzern «Fear of the Dark» von Iron Maiden. Es wurde von Marco Gil aus Mexiko am 15. Juni auf Facebook gepostet. In der Überschrift heisst es auf Spanisch: «Wenn du Fan von Iron Maiden und Präsident einer Marschkapelle bist». Auch auf Youtube hat das Video bereits über 180'000 Klicks, berichtet Zentralplus.

Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2014. Wieso sie jetzt viral geht, ist für Lukas Steinmann Präsident der Quä-Quäger Guuggenmusik, unerklärlich. Ein Freund aus einer anderen Guugge hatte ihn auf das Video aufmerksam gemacht. «Das sind ja wir – und so viele Klicks», staunte Steinmann, als er den Facebook-Post sah. Ein Marco Gil ist der Gruppe nicht bekannt: «Wir kennen die Person nicht, die das Video postete. Über Facebook haben wir uns aber bedankt.»

Guuggenmusik Konzerte bald in Mexiko?

In Mexiko ging das Video viral. Noch sind aber keine Konzerte der Quä-Quäger in Mittel- oder Südamerika geplant. «Es wäre eine coole Sache, Rock 'n' Roll ist dort sehr beliebt. Viele Konzerte dieses Genres sind ausverkauft», sagt Steinmann. Wieso das Video viral ging, kann er sich nicht erklären: «Die Kombination aus den Guuggen und dem Rock 'n' Roll macht es vielleicht aus. Blasinstrumente sind auch in der mexikanischen Volksmusik immer wieder zu hören.»

Quä-Quäger gehen doppelt viral

Die Reaktion auf das Video erstaunt. Die meisten der von Marco Gil geteilten Videos haben durchschnittlich fünf Likes, werden nicht mehr als 32 Mal geteilt und erreichen höchstens 200 Leute. Doch auch über die Facebookseite «Vintage Heavy Metal» erreicht das Video seit dem 20. Juni 1,1 Millionen Klicks und wurde rund 22'000 tausend Mal geteilt.

Für die Quä-Quäger ist es nicht das erste Mal, dass sie im Internet bekannt werden. 2014 lud die australische Hard-Rock-Band Airbourne auch ein Video der Quä-Quäger auf ihre offizielle Band-Website hoch. Für Steinmann gilt nur eins: «Uns freut es, dass unsere Auftritte andere Kontinente erreichen.»

Es nicht das erste Mal, dass eine Luzerner Guugge online viral geht: 2016 kamen die Näbelhüüler Äbike auch zu Internet-Fame, nachdem Robbie Williams ein Video von der Fasnacht auf Twitter teilte, auf dem die Näbelhüüler seinen Song «Come Undone» spielten. Auch sonst sind die Guuggen schöne Botschafter: Die Weidfäger Wolhusen reisten 2016 etwa an das Tourismus Festival in Shanghai, wo sie von tausenden Einheimischen bejubelt wurden.

Fucking love this, Bravo xhttps://t.co/CNMxpKjcU6 — Robbie Williams (@robbiewilliams) 10. Februar 2016

(tk)