Luzerner Sex-Häsli stört Kundinnen

Dieser Hase ist nicht nur süss, sondern auch sündig: Die Confiserie Bachmann in Luzern verkauft auch dieses Jahr den barbusigen Schokoladen-Hasen, der an den Film «50 Shades of Grey» angelehnt ist.

Umfrage Was halten Sie vom «50 Shades of Easter»-Häsli? Cool. Ist eine gelungene Abwechslung.

Na ja. Muss das wirklich sein?

Zu einem religiösen Fest finde ich das völlig daneben.

Auf Facebook ärgern sich nun mehrere Userinnen über den Oben-ohne-Hasen, wie die «Luzerner Zeitung» schreibt. «Absolut widerlich», sei er, schreibt eine. «Dieser Osterhase ging leider total daneben», eine andere. Auch auf Twitter macht eine Kundin ihrem Ärger Luft:



Juliane Bachmann von der Confiserie Bachmann kann die negativen Kommentare teilweise verstehen. «Jemand, der religiös ist und das Osterfest eher traditionell feiern möchte, den stören solche Hasen vielleicht auch.» Man wolle mit dem Hasen aber nicht provozieren, sagt sie zur «Luzerner Zeitung». Direkt in den Läden habe sich bisher auch niemand beschwert.



Schon 2015 sorgte das Sex-Häsli für Schlagzeilen. Auch damals gab es laut der Confiserie kaum negatives Feedback. Der «50 Shades of Easter»-Hase gehörte sogar zu den Topsellern.

