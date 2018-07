Leere Gänge und Ladenlokale – nachdem sich gegenüber der «Sonntagszeitung» anonym Mieter der Mall äusserten und über ausbleibende Kunden und tiefe Umsatzzahlen klagten, reagiert nun das Mall-Management.



«Umnutzung ist schlichtweg der falsche Begriff

«Fakt ist: Die Mall of Switzerland ist auf Kurs, die Umsätze der Läden entsprechen gesamthaft den Erwartungen», hält Mall-Manager Jan Wengeler in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber «Zentralplus» fest. Von Nervosität beim Management könne keine Rede sein. Zudem sei es auch längst bekannt, dass die Kundenzahlen teilweise tief seien. Sowieso würden in allen Einkaufszentren im Sommer die Kundenzahlen sinken.

Auch dass noch nicht alle Ladenflächen vermietet sind, sei längst bekannt. Mall-Manager Jan Wengeler präzisiert, dass im Attikageschoss – wo rund die Hälfte der Fläche unvermietet sei – keine Umnutzung, sondern allenfalls eine Art Zwischennutzung geplant ist: «Umnutzung ist schlichtweg der falsche Begriff. Das

suggeriert, dass dort beispielweise Wohnungen eingerichtet werden könnten. So etwas steht jedoch nicht zur Diskussion», sagt Wengeler auf Anfrage. Man wolle klar innerhalb des ursprünglichen Konzepts von Einkauf, Freizeit, Gastronomie, Services und medizinischen Leistungen bleiben. Etwas anderes sei beispielsweise auch weder räumlich noch rechtlich möglich.

Mieter entscheidet über definitiven Ausbau

Zwischennutzung sei der passendere Begriff. «Wir haben viele Freiflächen bewusst im Attikageschoss zusammengefasst, damit wir bei einer künftigen Nutzung möglichst flexibel sind. Das bietet natürlich auch viel Spielraum für eine allfällige Zwischennutzung vor der definitiven Vermietung», so der Mall-Manager. Denn: «Die Flächen dort oben befinden sich im Rohbau. Eine Zwischennutzung muss also einfach gestaltet werden können.» Wie die Flächen ausgebaut werden, entscheide der zukünftige und definitive Mieter.

«Kein Fünf-Sterne-Hotel»

Es sei aber korrekt, dass sich eine «Projektgruppe» mit dem Attikageschoss auseinandersetze. Dort sei etwa die Centerleitung sowie Spezialisten aus verschiedenen Gebieten vertreten, die die Centerleitung mit ihrem Wissen unterstützen. So kläre man beispielweise mit Co-Working-Experten aufgrund einer

entsprechenden Anfrage, ob sich ein Angebot in diesem Bereich für eine Zwischennutzung eignen würde.

So oder so ist Wengeler aber überzeugt, dass die Kundenzahlen sich positiv entwickeln. So würde etwa die Indoor-Surfanlage, die im September eröffnet, neue Besucher anziehen. Zudem wird im November auch eine ärztliche Gruppenpraxis des Luzerner Anbieters MedCenter eröffnet, betont die Mall-Leitung. Und: Aktuell gehe man auch die schon ursprünglich geplante Realisierung eines Hotels am Ebisquare an. Vieles dabei sei

aber noch offen und man werde« zur gegeben Zeit über das Vorhaben informieren».





