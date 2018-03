Mann gab mehrere Schüsse ab

Am Dienstag kurz vor 15 Uhr schoss in St. Erhard ein Mann mit einer Waffe. Gemäss ersten Zeugenaussagen gab der Mann mehrere Schüsse ab. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann konnte von der Polizei im Verlauf des Nachmittags in seinem Haus festgenommen werden.

Zentralschweiz-Push



Die Abklärungen zum Vorfall und zum Motiv der Schussabgabe laufen, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft mit. Die Hauptstrasse in St. Erhard musste kurzzeitig gesperrt werden.

(sw)