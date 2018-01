Mann klaut Autonummer, um Versicherung zu sparen

Die Obwaldner Kantonspolizei hat am Sonntag auf der Autostrasse A8 bei Sarnen einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt, der an seinem Audi geklaute Kontrollschilder montiert hatte. Eine Polizeipatrouille bemerkte das Auto mit den ausserkantonalen Kontrollschildern, die seit August 2017 als gestohlen ausgeschrieben waren, gegen 16.45 Uhr. Mit Hilfe weiterer Polizeikräfte wurde auf der A8 in Fahrtrichtung Luzern eine Strassensperre errichtet, die Polizei konnte das das Auto mit vier Insassen anhalten.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Diebstahl auf finanziellen Gründen

Der 20-jährige Fahrzeuglenker gestand den Diebstahl laut Polizei sofort: «Aus finanziellen Gründen wollte er die Verkehrssteuer und die Fahrzeugversicherung einsparen.» Sie stellte das Fahrzeug sicher, der Halter wurde an die Staatsanwaltschaft Obwalden. Laut Marco Niederberger von der Kapo wird jeweils direkt im Patrouillenfahrzeug eine Nummer geprüft, wenn ein Fahrzeug aus irgendeinem Grund auffällt. Dass dabei gestohlene Nummer auftauchen, komme in Obwalden immer wieder mal vor.

Motive seien wie im aktuellen Fall finanzielle Gründe oder die Absicht, ein Delikt begehen zu wollen. «Die meisten Fälle betreffen aber Schilder, für die der Halter die Versicherung nicht mehr bezahlt hat und deshalb die Kontrollschilder beim Strassenverkehrsamt hätte abgeben müssen und deshalb national ausgeschrieben werden.»

(mme)