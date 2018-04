Mann steckt nach Streit Scheune in Brand

Der Brandstifter wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Das Gericht sprach den Mann unter anderem der Brandstiftung, der mehrfachen Tätlichkeiten und der mehrfachen Drohung schuldig, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die achttägige, bereits erstandene Untersuchungshaft wird ihm angerechnet. Die Probezeit wurde auf zwei Jahre festgelegt.

Weiter wird der Mann zu einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu 110 Franken verurteilt – ebenfalls bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren.

Vergebliche Löschversuche

Der Beschuldigte hatte sich in jener Oktobernacht nach dem Streit mit seiner Partnerin betrunken und gegen 22 Uhr mit dem Auto einen Unfall auf seinem Grundstück verursacht. Danach ging er zur Scheune, zündete ein Stück Papier von einem Futtersack an und lege dieses auf den Holzboden, wie es in der Anklageschrift heisst. Das Feuer griff schnell auf das Heu über.

Der Beschuldigte versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Als dieser aber leer war, verliess er die Liegenschaft zu Fuss und das Feuer breitete sich ungehindert aus. Der entstandene Sachschaden beträgt über 410'000 Franken.

Trinkwasser verschmutzt

Da der Mann der Aufforderung der Gemeinde, die Brandruine zu räumen, nicht nachgekommen war, wurde das Trinkwasser durch das Löschwasser und danach bei jedem Niederschlag verschmutzt. Dafür sprach das Gericht ihn ebenfalls schuldig.

Das Urteil liegt erst im Dispositiv vor und ist somit noch nicht rechtskräftig. Es zeigt aber, dass das Strafmass gegenüber dem Antrag der Staatsanwaltschaft reduziert wurde. Diese hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert.

(sda)