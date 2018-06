«Perfekte Rettungskette» bewahrt Badegast vor Tod

Ein Schwimmer ist am Dienstagabend im Baldeggersee rund 30 Meter vom Ufer entfernt in Not geraten. Er hielt sich zunächst an einer Boje fest und tauchte dann unter. Laut Luzerner Polizei verdankt der 57-Jährige sein Leben «einer perfekten Rettungskette».

Der Unfall passierte um 19 Uhr bei der Badi Baldegg, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Vom Ufer aus wurde beobachtet, wie der Mann untertauchte. Zwei Bademeisterinnen und zwei Badegäste hätten den Schwimmer mit einem Rettungsboot bergen und sofort reanimieren können, teilte die Polizei mit.

«Alle haben schnell und richtig gehandelt»

An Land sei die Reanimation von den Bademeisterinnen, weiteren Helfern und später vom Rettungsdienst fortgesetzt worden. Darauf sei der Verunglückte von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden. Von einer perfekten Rettungskette sprach die Polizei deshalb, weil «alle beteiligten Retterinnen und Retter schnell und richtig gehandelt haben».



(20 Minuten/sda)