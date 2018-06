Mutterkuh schleudert 53-jährige Frau gegen Auto

Eine Mutterkuh und ein Rind verletzten am Dienstag zwei Personen an der Wägitalstrasse in Vorderthal. Während eines Alpaufzugs am frühen Morgen sind die beiden Tiere ausgebüxt. Ein Landwirt konnte sie kurz vor Mittag in einen Stall treiben. Beim Schliessen des Gatters durchbrach die Mutterkuh aber dieses, dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

Eine 53-jährige Frau versuchte ebenfalls die Tiere aufzuhalten – vergeblich. Sie wurde gegen ein abgestelltes Auto geschleudert und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Die Frau wurde von der Rega in eine Spezialklinik gebracht, während der Rettungsdienst den verletzten Landwirt hospitalisierte. Die Mutterkuh konnte darauf eingefangen werden. Das Rind hingegen konnte nicht eingefangen werden und wurde durch den Wildhüter erlegt.

(tk)