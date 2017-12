Noch nie auf Ski, und jetzt gleich richtig

«In der Schweiz muss man einfach Ski fahren können», höre ich immer wieder. Also, nun soll es so weit sein: Ich stehe auf die Bretter. Das tat ich vorher noch nie. Das Skigebiet Sattel-Hochstuckli will mit einem neuen Angebot jenen, die noch keine oder wenig Erfahrung beim Skifahren haben, den Wintersport schmackhaft machen.

Für Menschen wie mich, die noch nie auf den Ski standen, wirkt das verlockend, denn im Package sind Ausrüstung, Tageskarte, Skischule und Verpflegung enthalten. Ich muss mich um nichts kümmern.

«Achtung, Schnee!»

Während der etwa achtminütigen Fahrt mit der Gondel hoch auf 1200 Meter bin ich noch entspannt. Dort angekommen muss ich feststellen: Nur schon mit den Skischuhen zu laufen, ist eine Kunst. Ich watschle. «Achtung, Schnee!», rufen mir zwei Herren lachend entgegen. «Ich habe das erste Mal Skischuhe an und muss mich noch daran gewöhnen», antworte ich.

Skilehrerin nimmt sämtliche Angst

Kurz vor meiner ersten Trainingseinheit mit der ehemaligen Spitzensportlerin Fabienne Suter habe ich etwas Bammel. Doch schon zu Beginn nimmt mir die Skilehrerin mit ihrer ruhigen, lieben Art sämtliche Angst.

Nach dem Aufwärmen versuche ich mich auf einem Ski. Kurz darauf lege ich beide an und gleite langsam hin und her. Bei jedem Zentimeter, den ich mit meinen Ski hinter mir lasse, macht mir das Stehen auf den Brettern mehr Spass. «Du machst es sehr gut», sagt mir die Skilehrerin. Sobald es etwas schneller wird, schreie ich.

Hinfallen gehört zum Skifahren

Nach den ersten Schritte auf den Ski geht es ins Kinderland. Auf die Piste für die Erwachsenen traue ich mir dann doch noch nicht. Am Übungslift und auf dem Förderband habe ich keine Probleme. Fabienne zeigt, wie man in die Kurven fahren kann. Es gelingt mir recht gut. Am Ende der Trainingseinheit fahre ich im leichten, langsamen Slalom den Berg im Kinderland herunter. Doch als es zu schnell wird, legt es mich in den Schnee. Halb so wild. Der Schnee ist an diesem Tag sehr weich. Und: Hinfallen gehört zum Skifahren.

Vom Profi lernt man am besten

Auch wenn ich es noch nicht perfekt mache: Der Skiprofi bezeichnet mich als «Naturtalent». In mir stecke Potenzial, das zu fördern sei. «Ich bin sehr überrascht gewesen, dass du es zum ersten Mal auf den Ski schon so gut hinbekommen hast», so Fabienne Suter.

Vom Profi lernt man eben am besten. Den guten Stand auf den Ski habe ich bereits. Eine Spitzensportlerin wie Fabienne Suter werde ich wohl dennoch nicht werden. «Mit etwas Übung wirst du aber sicherlich so gut werden, dass du jede Piste meistern kannst», so die 32-Jährige.

Freude am Skisport

Dem Skigebiet Sattel-Hochstuckli ist es ein Anliegen, dass die Gäste die Freuden des Schnee- und Skisportes erfahren. Diese Freude konnte Fabienne Suter mir während meiner Trainingseinheit im Schnee deutlich vermitteln. Ich bin begeistert vom Skifahren – und werde wieder in den Skiunterricht nach Sattel-Hochstuckli gehen.

Das Einsteiger-Paket one, two, ski ist online buchbar: Erwachsene bezahlen für einen ganzen Skilerntag (mit Ausrüstung, zwei Skilektionen, Skitageskarte und Verpflegung) 111 Franken. Für Kinder kostet es 99 Franken.