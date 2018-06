Oligarch will Gütsch behalten und ausbauen

Alexander Lebedev, der russische Oligarch mit einem Milliardenvermögen, kaufte das Hotel Château Gütsch in Luzern im Jahr 2007. Seit Mai 2014 ist nach einer Renovation offen, der Betrieb läuft. Aber im Oktober 2017 tauchte plötzlich ein Inserat auf, das ein «edles Viersterne-Hotel/Restaurant mit einer atemberaubenden Aussicht» zum Kauf anpries – es handelte sich laut einem Immobilien-Insider um den Gütsch. Die Gütsch-Direktion bestätigte, dass das Hotel verkauft werde, wenn der Preis stimme.

«Gütsch ist für mich ein Liebhaberobjekt»

Doch nun scheinen die Absichten von Lebedev, das Haus zu veräussern, vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Er will es erweitern. Zur «Luzerner Zeitung» sagte er in einem Interview: «Ich hatte nie Interesse am Verkauf des Hauses. Ich weiss nicht, warum sich dieses Gerücht so hartnäckig hält. Mir gefällt es, historische Gebäude zu renovieren, zu erhalten.» Er habe den Gütsch «als Liebhaberobjekt gekauft und nicht, damit es Geld bringt».

Sein Ziel sei es, den Gütsch ins Stadtleben zu integrieren. Zum Beispiel mit einem neuen Skulturenpark, der kürzlich in seinem Beisein eröffnet wurde.

Neubau neben Hotel Gütsch geplant

Zudem ist bereits ein Baugesuch eingereicht worden, um das Hotel um sechs Zimmer zu erweitern, und zwei grosse Konferenzsäle werden umgebaut. Dann hätte das Hotel 38 Zimmer. Doch damit soll es nicht bleiben: «Unser Ziel ist es, um weitere 45 Zimmer zu vergrössern. Dazu braucht es einen Neubau. Auch wäre es schön, einen offenen, geheizten Pool und einen Spa Bereich anbieten zu können», so Lebedev.

Weil er festgestellt habe, dass in Luzern ein russischer Investor in Luzern nicht beliebt sei, will er dies ändern. «Wir haben gelernt. Mein Herz schlägt für Luzern.»

(mme)