Panama-Kicker haben viel Spass mit Schnee

Hoffentlich treten die Panamaer der Swissporarena gegen die Nati am Dienstagabend nicht so spielfreudig an, wie sie es auf dem Bürgenstock waren: Bei einem Ausflug hatten sie sichtlich Spass: Sie bastelten kleine Schneemännchen, warfen Schneebälle um sich und schossen Selfies.

Umfrage Gewinnt die Schweiz gegen Panama? Ja, deutlich.

Ja, aber nur knapp.

Die Nati verliert.

Es gibt ein Unentschieden.

«Wir wollen die Kultur kennenlernen»

Trainer Hernan Dario Gomes sagte: «Wir wollen nicht nur Fussball spielen, sondern auch die Kultur kennenlernen», wie Zentralplus berichtete. Das Team hatte einen fantastischen Eindruck der Schweiz gewonnen. «Diese Erfahrungen wollen wir zu Hause unseren Familien weitergeben.»

Trainiert haben die Panamaer im Gersag-Stadion in Emmen. Sie logieren während ihres Aufenthaltes im Hotel Radisson Blu.

Sehen Sie hier den Tweet dazu des Fussballverbandes von Panama:

#PanamáMayor visitó el día de ayer uno de los tantos miradores que existen en Lucerna para disfrutar del paisaje que brinda esta ciudad y pasar un rato agradable en grupo. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/SF2RsFRP67 — FEPAFUT (@fepafut) 26. März 2018

(mme/gwa)