Hunderte Tonnen Schnee müssen beseitigt werden

Mit einer Öffnung des Gotthardpasses für den Verkehr sei nicht vor Ende Mai zu rechnen, teilte die Baudirektion Uri am Freitag mit. Im vergangenen Frühling war die Wintersperre am Gotthardpass zwischen Göschenen und Airolo am 21. Mai aufgehoben worden. Das Pfingstwochenende, das bekanntlich viel Verkehr mit sich bringt, fällt dieses Jahr auf den 19. bis 21. Mai.

Zentralschweiz-Push



Die Arbeiten für die Passöffnungen beginnen in den nächsten Wochen. Gestartet wird am Oberalppass. Die Verbindung nach Graubünden ist jeweils die erste, die für den Verkehr freigegeben wird. Bis es so weit ist, müssen laut Baudirektion noch Hunderte Tonnen Schnee von den Strassen gefräst und geräumt werden.

Gotthardstrassentunnel nächste Woche zu

Die Behörde rechnet frühestens Ende April mit einer Freigabe am Oberalppass. Die Eröffnung am Klausen in Richtung Glarus ist für Mitte Mai geplant. Der Furka in Richtung Wallis dürfte nach einer Teileröffnung Mitte Mai nicht vor Anfang Juni ganz offen sein. Am Susten in Richtung Bern, wo es erfahrungsgemäss die höchsten Schneewände gibt, dürfte die Wintersperre sogar bis Mitte Juni dauern.

Nächste Woche ist zudem der Gotthardstrassentunnel wegen Unterhaltsarbeiten während vier Nächten gesperrt. Die Sperrungen vom 9. bis 13. April dauern jeweils von 22 bis 5 Uhr. Für den Personenverkehr wird die San-Bernardino-Route über die A13 empfohlen. Lastwagen werden jeweils ab 21.30 Uhr nördlich und südlich des Gotthards angehalten.

(dag/sda)