Pilatus-Jet kann nun auch auf Naturpisten landen

Während rund zwei Wochen haben die Pilatus-Flugzeugwerke ihren PC-24 Super Versatile Jet auf dem Flugfeld von Woodbridge nordöstlich von London getestet. Dort gelang die Weltpremiere: Der Flieger startete und landete auf der unbefestigten Naturpiste des Flugplatzes. Der PC-24 ist der erste Businessjet weltweit, der serienmässig mit einem Frachttor ausgestattet ist und auf sehr kurzen Pisten sowie auf Naturpisten starten und landen kann, teilte das Unternehmen mit. Dies sei eine «Weltpremiere». Pilatus hofft nun, die sogenannte «Rough Field»-Zertifizierung im vierten Quartal 2018 zu erhalten.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Businessjet ermöglicht es so, schneller und näher an viele Ziele zu gelangen: «Mit dem PC-24 hat man verglichen mit den aktuell auf dem Markt angebotenen Jets Zugang zu fast doppelt so vielen Flugplätzen weltweit», so das Unternehmen.

«Swiss Engineering vom Feinsten»

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatuswerke, schwärmt: «Was für ein Bild – der PC-24 erstmals im harten Einsatz auf einer Naturpiste. Ein robustes Fahrwerk, ausgeklügelte Klappensysteme und ein spezielles Tragflächendesign machen solche Einsätze überhaupt erst möglich. Genau dafür haben wir den PC-24 entwickelt – das ist Swiss Engineering vom Feinsten.»

Fünf PC-24 wurden bereits an Kunden in Europa und den USA übergeben worden. Im laufenden Jahr sollen weitere 23 Flugzeuge ausgeliefert werden. Im Spätsommer soll auch der Bundesrat eine Maschine zum Listenpreis von 8,9 Millionen Dollar erhalten.

In Australien wird der Jet im Outback von Ärzten genutzt

Ab 2019 soll der PC-24 für den Royal Flying Doctor Service of Australia für medizinische Einsätze auf kurzen Naturpisten starten und landen. Der PC-24 wird mit einem Patientenlift ausgestattet, der dank dem Frachttor ein einfaches Beladen und Entladen ermöglicht.

Mit 84 verkauften Jets sind die Auftragsbücher der Pilatus Flugzeugwerke mit Sitz in Stans bis Ende 2019 prall gefüllt. Trotzdem plant das Unternehmen ab 2019 neue Kundenbestellungen entgegenzunehmen. Der PC-24 bietet je nach Ausbau Platz für bis zu zehn Personen und hat eine Reichweite von rund 3600 Kilometern. Das Interieur des Businessjets kann den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden.

Die bisher bestellten PC-24 werden in unterschiedlichen Bereichen auf allen Kontinenten eingesetzt werden. Einige Beispiele: Jetfly aus Luxemburg hat vier PC-24 als Geschäftsreiseflugzeuge bestellt, der Royal Flying Doctor Service of Australia wird vier Stück als Ambulanzflugzeuge benützen. Zudem gibt es laut Pilatus viele Privat- und Geschäftspersonen, die den PC-24 einsetzen werden.