Bienenhaus-Brandstifter sind gefasst

Erfolg für die Luzerner Polizei: Sie hat Anfangs Februar drei Teenager (zwischen 16 und 19) an ihren Wohnorten festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die drei jungen Männer haben gestanden, dass sie Ende Januar ein Bienenhaus in Reussbühl aufgebrochen und in Brand gesteckt haben. Dabei verendete sechs Bienenvölker mit je bis zu 30'000 Bienen.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Am gleichen Abend haben sie zudem das Clubhaus des Baseballclubs «Eagles Reussbühl» aufgebrochen und teilweise verwüstet. Auch weitere Sachbeschädigungen hätten sie verübt. «Wir haben das im Alkoholrausch aus Blödsinn gemacht», haben die Täter als Motiv angegeben. Die Untersuchungen führen die Jugendstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Luzern.



Die Imker Andreas Marti und Bruno Maurer zum Brand des Bienenhauses. (Video: gwa)



(gwa)