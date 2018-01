Polizei rettet ältere Frau vor Telefonbetrüger

Seit Wochen sind Telefonbetrüger aktiv. Ihr Ziel: ihren Opfern Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände abzunehmen. Dafür geben sie sich als Polizisten aus, missbrauchen offizielle Telefonnummern von Behörden und täuschen Straftaten vor, um potenzielle Opfer zu verunsichern oder zu verängstigen.

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

In den vergangenen Wochen haben mehrere Kantone vor den Telefonbetrügern gewarnt. In den Kantonen Luzern, Obwalden und Zug waren diese gestern erneut aktiv. Im Kanton Zug konnte eine Geldübergabe in letzter Minute verhindert werden.

Bankkonto angeblich gehackt

Eine 69-jährige Frau erhielt am Donnerstag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten mit einer offiziellen Telefonnummer der Polizei. In der Folge wurde sie während des Telefonats in hochdeutscher Sprache mehrmals gefragt, ob sie Schmuck und Wertgegenstände besitze. Zudem erzählten die Betrüger der Seniorin, in ihrem Quartier habe sich am Morgen ein Raubüberfall ereignet und zudem seien Einbrecher unterwegs.

In weiteren Telefonaten erhöhten die Kriminellen den Druck auf die Frau, indem sie ihr sagten, ihr Bankkonto sei gehackt worden und dadurch sei ihr Geld nicht mehr sicher. Kurz darauf meldete sich eine angebliche Polizistin bei der Frau und forderte sie auf, 30'000 Franken von ihrem Bankkonto abzuheben. Dieses Geld sollte sie anschliessend der Polizei zur Spurensicherung überbringen.

Geldübergabe geplatzt

Die Frau begab sich daraufhin zu ihrer Bank und hob trotz eindringlicher Mahnungen durch den Bankangestellten 20'000 Franken ab. Auf dem Weg zum Geldübergabeort rief die falsche Polizistin wieder an, diesmal mit einer unterdrückten Rufnummer. Weil auf dem Handy des Opfers «Anonym» auf dem Display erschien, wurde die Frau misstrauisch, worauf sie sich bei der echten Polizei meldete. Eine Geldübergabe konnten die Spezialisten der Zuger Polizei dank raschem Einschreiten verhindern.

Trotz grosser Vorsicht ist niemand gänzlich davor gefeit, Opfer eines Telefonbetrugs zu werden. Die Tatsache, zum Betrugsopfer geworden zu sein, kann das Ende der emotionalen und finanziellen Unabhängigkeit bedeuten.

Die Zuger Polizei ermahnt nachdrücklich: So freundlich und nett der Anrufer auch klingen mag – werden Sie hellhörig, wenn Sie unerwartet angerufen und nach persönlichen Informationen gefragt werden!

(sw)