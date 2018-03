Personen nach Brand in Shisha-Bar gerettet

Aus mehreren Räumen drangen die Rauchschwaden aus dem Haus in den Nachthimmel: Im Gewerbequartier Winkelbüel in Adligenswil ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Laut einem Augenzeugen stand die ganze Feuerwehr Adligenswil im Grosseinsatz. Verletzt worden sei niemand.

Ein weiterer Leser-Reporter berichtet davon, dass der Brand in der «Boca Chica Shisha-Bar» im EG ausgebrochen sei, «sie ist völlig ausgebrannt». Auch der Fitnessraum darüber sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Rest des Gewerbecenters sei intakt gelieben.



Die Luzerner Polizei bestätigt den Einsatz. Es seien drei Personen, die in einer Wohnung im Haus geschlafen hätten, evakuiert worden. Zu Schaden kam niemand. Weitere Informationen der Polizei folgen im Verlauf des Vormittages.





In Adligenswil (LU) ist einem Gebäude im Gewerbequartier Winkelbüel in der Nacht auf heute Donnerstag ein grösseres Feuer ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung stand die gesamte Feuerwehr Adligenswil im Grosseinsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. pic.twitter.com/PRMU6SIQdn — Peter Soland (@SolandMedia) 15. März 2018

(20 Minuten)