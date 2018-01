Bankräuber von Meggen ist immer noch flüchtig

Ein unbekannter Mann hatte am Freitag kurz vor 10 Uhr die Raiffeisen-Filiale in Meggen betreten und forderte von den Angestellten Geld. Nachdem ihm dieses ausgehändigt wurde, floh er zu Fuss in unbekannte Richtung.

Zentralschweiz-Push



Die Polizei leitete daraufhin eine Grossfahndung und veröffentlichte Fahndungsbilder, auf denen man das Gesicht des Täters klar erkennt. Bisher gingen vereinzelte Hinweise dazu ein, denen die Polizei nachging. «Diese Ermittlungen verliefen jedoch bisher negativ», so Polizeisprecher Urs Wigger.

Vier von fünf Banküberfällen wurden aufgeklärt

Die Statistik spricht jedoch dafür, dass der Täter gefasst werden wird: Im Kanton Luzern fanden in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt fünf Raubdelikte auf Banken statt. «Vier davon wurden aufgeklärt», sagt Wigger.

Das Straftaten von älteren Tätern wie jener von Meggen verübt werden, ist laut Statistik hingegen äusserst selten. Das zeigt die Kriminalstatistik 2016 des Kantons Luzern. Aus dieser geht hervor, dass mit Abstand am meisten Täter, nämlich 531, im Alter zwischen 25 und 29 Jahren waren. 453 Täter waren zwischen 20 und 24 Jahren alt. Im Alter von 70 bis 74 Jahren waren nur 40 Straftäter, bei den 65- bis 69-Jährigen 52. Noch seltener sind Täter, die über 80 Jahre alt sind: In diesem Alter gab es nur sieben Straftäter.

(mme/sw)