Es war ein Schreckmoment für die 163 Passagiere, als die MS Diamant im vergangenen Dezember auf Grund lief. Verletzt wurde niemand, die Passagiere konnten das Schiff kurz nach dem Unfall bei Kehrsiten verlassen.

Reparatur der MS Diamant kostet 2,5 Millionen

Versicherung deckt Schaden grösstenteils

Nun ist das Ausmass klar: Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Franken, wie die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees am Donnerstag mitteilte. Übernommen werde der Schaden grösstenteils von der Versicherung.

Hinzu kommt aber auch eine Einbusse von Einnahmen bei Kursfahrten, aus der Gastronomie und von Schiffsmieten. Diese bleiben aus, bis das Schiff wieder auf dem See unterwegs ist. Das kostet die SGV rund 150'000 Franken. Dieser finanzielle Schaden ist hingegen nicht versichert. «Inwieweit der Ausfall der MS Diamant auch zu einem temporären Rückgang der Gäste auf den regulären Fahrplankursen führt, kann nicht genau beziffert werden», teilte die SGV mit.

Definitives Ausmass des Schadens noch unklar

Der Schaden am Schiff, das derzeit in der Werft der SGV steht, ist beträchtlich: Der Schiffsrumpf ist auf einer Länge von 23 Metern beschädigt und muss teilweise ersetzt werden. «Damit die Stahlarbeiten am Rumpf beginnen können, müssen zuvor die betroffenen Räume freigeräumt werden.» So werden die Küche und der Lagerraum geleert, alle Leitungen auf der Backbordseite werden ausgebaut und ersetzt. «Nach der Reparatur der Stahlstruktur erfolgt der Wiederaufbau der Räume: Malerarbeiten, Einbau der Elektro- und Wasserleitungen, Einbau der Komponenten und der Inneneinrichtung sowie der Küche», heisst es weiter. Danach wird alles ausgiebig getestet, bevor das Schiff wieder den Betrieb aufnehmen kann.

Die MS Diamant soll bis zur Umstellung auf den Sommerfahrplan am 26. Mai wieder im Einsatz sein. Definitiv ist dies aber noch nicht. Auch die Höhe der Kosten von 2,5 Millionen Franken ist noch unklar: «Aufgrund der schwer zugänglichen Stahlstruktur und der Komplexität der Reparatur kann das Ausmass des Schadens am heutigen Tag noch nicht genau beziffert werden.»

SUST und Staatsanwaltschaft führen Untersuchung

Das Schifft stach nach seiner Taufe am 4. Mai 2017 erstmals in See. Bereits am 7. Dezember war die Diamant vor Kehrsiten in einen Felsen geprallt und auf Grund gelaufen. «Bei der Grundberührung mit einem Felsen entstanden mehrere Lecks im Rumpf der MS Diamant.» Durch das eintretende Seewasser wurden zudem zahlreiche elektronische Komponenten beschädigt.

Bei der Havarie befand sich das Motorschiff rund zehn Meter vom Ufer entfernt. Wieso das Schiff zu nahe am Ufer unterwegs war, ist noch immer unklar und wird untersucht. Geführt wird die Untersuchung von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und der Staatsanwaltschaft.



