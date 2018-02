Wer will eine 500 Jahre alte Wohnung mieten?

Auf dem Immobilienportal homegate.ch ist derzeit eine Wohnung mitten in der Luzerner Altstadt mit topmoderner Ausstattung angeboten. Wer diese Wohnung mietet, haust in historischen Gemächern, denn das Haus wurde 1530 gebaut und hat somit eine Geschichte von fast 500 Jahren.

Ein kurzer Rückblick: Wenige Jahre vor der Erbauung des Gebäudes war der Beginn der Reformation. Ebenso wurde um diese Zeit das Reinheitsgebot verkündet. Und nur ein Jahr nach dem Bau des Hauses auf dem Weinmarkt in Luzern kam es zur ersten Belagerung Wiens durch die Türken. Dreissig Jahre später wurden die ersten Kartoffeln nach Europa gebracht.

Residieren in einer 500 Jahre alten Wohnung



Auf dem Innenhof befindet sich eine kleine Terrasse.

2800 Franken im Monat

Im Haus am Weinmarkt steckt viel Geschichte. 2007 wurde die 3,5 Zimmerwohnung renoviert und auf den neusten Stand gebracht. Die Wohnung zieht sich über zwei Stockwerke hinweg. In den geschichtsträchtigen Räumen wurde dennoch nicht auf moderne Finesse verzichtet: Die beiden Etagen sind mit einem Lift oder dem privaten Treppenhaus erreichbar. Die Wohnfläche beträgt 120 Quadratmeter. Die Holzwände sind original erhalten, ebenso bietet die Wohnung neben einer modernen Küche und zwei Badezimmern einen gemütlichen Innenhof. Und das für einigermassen erschwingliche 2800 Franken im Monat.

«Mietzins resultiert aus verschiedenen Überlegungen»

Dass der Mietzins 2800 Franken pro Monat beträgt, «resultiert aus verschiedenen Überlegungen», sagt Eigentümer Fritz Rogger. Durch die Lage mitten in der Altstadt sei die Zufahrt erschwert. Ebenso gebe es keinen Parkplatz vor dem Gebäude und keinen Balkon. «Das ist durchaus ein Nachteil», so Rogger. «Auch finden vor der Haustüre viele Veranstaltungen statt.»

460 Jahre lange eine Apotheke

Das Renward-Cysat-Haus war 460 Jahre lange eine Apotheke. Es war die erste Apotheke in Luzern. «Es war schon immer ein Stadt-, Geschäfts- und Wohnhaus», so Rogger. Im Erdgeschoss wurde gearbeitet, in den zwei Etagen darüber lebte die Apothekerfamilie mit ihren Knechten und Mägden. Seit 27 Jahren ist im Renward-Cysat-Haus nun ein Modegeschäft einquartiert.

Eines der meist bestaunten Häuser

«Die Wohnung ist authentisch erhalten. Die alte Bausubstanz wie Sandstein und die alten Türen wurden mit heutigen Baumaterialien kombiniert», sagt Rogger. Es stecke viel Liebe in den denkmalgeschützten Räumen. Es sei eine Symbiose zwischen alt und neu. «Es ist eines der meist bestaunten Häuser bei Stadtführungen», so der Eigentümer. Der neue Mieter sollte das urbane Wohnen schätzen, ebenso «die Tradition, die in den Wänden der 500 Jahre alten Wohnung steckt», sagt Rogger.