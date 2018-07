Für diese Kühe wurde der Alpaufzug etwas erleichtert: Mit einer Viehseilbahn wurden rund 70 Rinder am Samstag von Unterstafeln nach Oberstafeln auf der Alp Alplen in der Gemeinde Spiringen transportiert. Der Alpaufzug per Seilbahn wurde nötig, weil der Alpweg derzeit unpassierbar ist.

Nach einem Felssturz im vergangenen Oktober, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen und einer verletzt wurde, herrscht im Gebiet Ruosalp noch immer grosse Felssturzgefahr.

Rinder reisen mit der Seilbahn auf die Alp

Die Suche nach den verschütteten Arbeitern war für die Rettungskräfte sehr schwierig. Wegen der hohen Felssturzgefahr wurden damals Sicherheitsnetze montiert und ein ferngesteuerter Bagger für die Suche eingesetzt. Erst knapp zwei Wochen nach dem Felssturz konnten die Verschütteten geborgen werden.

(gwa)