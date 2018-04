«Das blau-weisse Luzerner Herz blutet»

Nach neun Jahren und 17 Folgen ist Sendeschluss für den «Tatort» in Luzern. Mit zwei weiteren Folgen, die im Verlauf des laufenden Jahres gedreht und 2019 ausgestrahlt werden, verabschieden sich Stefan Gubser als Reto Flückiger und Delia Mayer als Liz Ritschard von ihrem «Tatort»-Publikum.

«Für den Standort Luzern ist es bedauerlich», sagt Niklaus Zeier, Chef der Kommunikation in der Stadt Luzern, der auch Vize-Präsident des Vereins Film und Fernsehen Luzern Zentralschweiz ist. Laut Zeier habe man schon länger gewusst, dass das SRF Pläne hatte, den «Tatort»-Dreh in der Region Luzern einzustellen.

Gute Drehbedingungen und Dienstleistungen

Positiv sieht Zeier, dass mit der Produktion der 17 Folgen in Luzern gute Erfahrungen gesammelt werden konnten. Zeier: «Wir versuchen nun neue Fernseh- und Kinoproduktionen nach Luzern zu holen.» Dies macht man etwa mit Besuchen an Festivals der Film- und Fernsehbranche, um neue Kontakte zu knüpfen und als Drehort Fuss zu fassen. «Tatort» sei für Luzern Tourismus interessant gewesen, weil die Folgen im gesamten deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wurden.

Laut Zeier hat es sich herumgesprochen, dass im Gebiet Luzern gute Drehbedingungen und gute Dienstleistungen angeboten werden. So war es den «Tatort»-Machern gar möglich, im oder vor dem Gebäude der Luzerner Polizei zu drehen oder deren Fahrzeuge zu nutzen. Auch echte Luzerner Polizisten waren als Statisten im Einsatz.

Schweizerhof hat sogar ein «Tatort»-Zimmer

Ein Hardcore-«Tatort»-Fan ist der Moderator und Medienmann Andy Wolf, der in zwei Episoden als Statist mitspielte: «Es tut mir sehr weh und mein blau-weisses Luzerner Herz blutet über diese Entscheidung.» Wolf, der seit Jahren keine «Tatort»-Folge verpasst, freute sich sehr, als Luzern als Drehort auserkoren wurde. «Ich finde es auch mega-schade für die Stadt Luzern, dass sie die Folgen verlieren», sagt Wolf weiter.

Auch im Hotel Schweizerhof Luzern bedauert man das Aus, wie Direktor Clemens Hunziker sagt: «Schade! Wir haben die Ausstrahlung der Filme aus Luzern sehr geschätzt. Daher hat das Hotel Schweizerhof Luzern die Dreharbeiten immer mit Übernachtungsmöglichkeiten zu Spezialkonditionen unterstützt und sogar ein eigenes «Tatort»-Zimmer eingerichtet.»

Der Dreh der Folge «Schmutziger Donnerstag», bei dem rund ein Drittel der Aufnahmen im Hotel Schweizerhof gedreht wurde, werde Hunziker immer in bester Erinnerung bleiben. «Der Tatort Luzern ist aus meiner Sicht ein Erfolgsstory, auch wenn wir nun in Zukunft nicht mehr Austragungsort sein werden», sagt Hunziker weiter. Der Hotel-Direktor, der sich aktiv als Vorstand im Verein Film und Fernsehen Zentralschweiz engagiert, freut sich auf weitere TV- und Kinoproduktionen in der Zentralschweiz.