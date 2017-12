Polizei sucht 5 Männer wegen Vandalismus

Zentralschweiz-Push



Am Weihnachtsabend gegen 23.30 Uhr haben fünf unbekannte junge Männer ein Aussenzelt einer Gartenausstellung an der Ettiswilerstrasse in Willisau betreten. Dort wurden diverse Sachbeschädigungen begangen. Es wurden Möbel umgeworfen und Glasabdeckungen von Gartentischen zerschlagen. Anschliessend verliessen die jungen Männer das Zelt und gingen zu Fuss in Richtung Städtli Willisau.



Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken. Die Luzerner Polizei sucht Personen, die im Umfeld der Gartenausstellung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den fünf gesuchten jungen Männern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden.

(sw)