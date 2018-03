Samih Sawiris übernimmt James-Bond-Hotel

Der Resortbetreiber Andermatt Swiss Alps AG von Investor Samih Sawiris übernimmt in Andermatt das Hotel Bergidyll. Das Hotel wird von der Skiarena Andermatt-Sedrun weitergeführt, das Restaurant wird künftig Pizza à discretion anbieten.

Wie Andermatt Swiss Alps mitteilte, geben die bisherigen Hoteliers den Betrieb Ende Mai 2018 aus Altersgründen auf. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Alle wollen schlafen wie James Bond

Bekannt wurde das Bergidyll 1964, als während den Dreharbeiten zum James-Bond-Film «Goldfinger» Schauspieler Sean Connery und die Filmcrew dort residierten.

Auf der Website des Hotels heisst es: «Das James-Bond-Zimmer präsentiert sich noch heute im klassischen Stil der 60er Jahre und steht allen Fans des Agenten 007 offen.» Auf Anfrage sagt Noch-Inhaber Mario Gnazzo: «Alle wollen immer in dieses Zimmer. Meistens ist es besetzt.» Aktuell kosten die Zimmer im Bergidyll zwischen 110 und 260 Franken pro Nacht.

James-Bond-Zimmer bleibt wie es ist

«Neben dem Besitzerwechsel wird sich nicht viel ändern, die Preise und natürlich das 007-Zimmer bleiben gleich», sagt Marco Però, Gastroleiter und Verwaltungsrat der Skiarena. Das traditionsreiche Hotel soll in seiner heutigen Form bestehen bleiben: «Uns ist es wichtig, das Leben im Dorf in seiner bekannten Art weiterzuführen. Es wäre schade einen solchen Betrieb zu verlieren, weil keine Nachfolge vorhanden ist», sagt Però.

Tourismus Andermatt begrüsst den Kauf

Das Sawiris damit ein weiteres Hotel in der Region besitzt, ist für Tourismusdirektor Flurin Riedi in Andermatt eine frohe Botschaft: «Wir sehen den Kauf positiv, denn so ist die Zukunft des Betriebes weiterhin gesichert.»

