Feuerwehr rückt von Fasnacht zu Brand aus

Am Samstagabend hat eine Patrouille der Kantonspolizei Schwyz auf einer Einsatzfahrt in einer anderen Angelegenheit gegen 22.55 Uhr zwischen Pfäffikon und Schindellegi einen Brand einer

Remise festgestellt. Die Polizisten alarmierten sofort die Feuewehr und evakuierten die beiden Gebäude in der Nähe.

Der rasch vor Ort eingetroffenen Feuerwehr Feusisberg-Schindellegi mit Unterstützung der Feuerwehr Wollerau gelang es laut Mitteilung der Kapo Schwyz zu verhindern, dass die Flammen auf einen anliegenden grossen Stall übergriffen, der eben erst gebaut wurde. Auch die beiden Wohnhäuser konnten geschützt werden.

Feuerwehr feierte Fasnacht und rückte spontan aus

Die Scheune jedoch brannte vollständig nieder. Beim Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Feuer-

wehr Feusisberg-Schindellegi war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr Wollerau, die gerade am fastnächtlichen Bezirksumzug im Einsatz stand, sah den Feuerschein, rückte spontan aus und unterstützte mit 20 Einsatzkräften die Nachbarsfeuerwehr. Die Brandursache ist Gegenstand polizeili-

cher Ermittlungen.

(20 Minuten)