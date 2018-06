Schönheitsklinik reagiert auf feministische Parolen

«Sexism» oder «Body-Shaming»: Solche Parolen wurden regelmässig auf die Plakate der Schönheitsklinik Lucerne Clinic gesprayt – das Plakat zeigt eine Frau in weissen Unterhosen von hinten, geworben wurde für «Bye-Bye Cellulite».

«Als Antwort auf anhaltende Vandalenakte auf unsere Werbeplakate wurden Dialogplakate an der Bahnhofstrasse/Seidenhofstrasse und am Theaterplatz aufgestellt», teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auf diesen Plakaten wird die Frage gestellt: «Hat nicht jeder das Recht, für sich selbst zu bestimmen, was schön ist?» Dazu gibts Weissraum, wo Passanten ihre Antworten hinkritzeln können. Gleiches soll auf dem Hashtag #beautiful you geschehen.

Klinik ist zufrieden mit der Resonanz

Die Aktion, die seit einiger Zeit und noch bis am 27. Juni läuft, stösst «bei der Bevölkerung ganz offensichtlich auf grosses Echo», heisst es in der Medienmitteilung. «Eine solche Resonanz haben wir nicht erwartet», sagt Mediensprecher Mike

Brandenberg. Diskutiert wird auch auf den Social-Media-Kanälen Insta und Facebook der Klinik.

Viel Gehaltvolles findet sich auf den Plakaten allerdings nicht. Vor allem liest man Gekritzel sowie Orts- und Personennamen. Einzelne beantworteten die Frage konkret: «Jeder darf/soll selber entscheiden, was schön ist» oder «Jeder ist sein eigener Herr». Es gibt auch sarkastische Antworten auf die Frage, wer bestimmt, was Schönheit sei: «L'Oréal entscheidet. Und Heidi Klum», schrieb jemand.

«Anfänglich waren wir unsicher, ob sich die Passanten überhaupt mit dem Plakat befassen würden. Nach einer Woche hat sich aber merklich eine Eigendynamik entwickelt und zahlreiche Luzerner wie auch Touristen hinterliessen ihre Mitteilungen auf den Plakatflächen. Diese waren zu Beginn durchaus aussagekräftig, positiv wie negativ. Der Grundtenor bekräftigt jedoch das Recht auf Selbstbestimmung. Somit sind wir mit der Aktion zufrieden», sagt Brandenberg. Die Klinik halte «die Thematisierung und Enttabuisierung von Schönheitseingriffen operativer oder nichtoperativer Art in unserer heutigen Gesellschaft für wichtig und notwendig».

«Das ist heuchlerisch»

An der Kampagne gibt es auch Kritik: «Ich finde die Frage, ob nicht jeder selbst bestimmen dürfe, was schön sei, hier völlig fehl am Platz. Wenn das eine Schönheitsklinik fragt, dann verkennt sie komplett, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns vorgibt, was schön sei, das ist ja gerade das Geschäftsmodell solcher Kliniken», sagt Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Genau solche Kliniken, die hier diese Kampagne macht, «bestimmen ja selber, was schön ist, etwa, dass Cellulite nicht sein darf oder wie Brüste sein sollen». Ihr Fazit: «Jenseits und heuchlerisch.»

«Frauen und Männer sollen Wünsche ausleben»

Auf diese Kritik entgegnet Brandenberg: «Wir erleben die Frauen und Männer, denen wir begegnen, anders als Frau Funiciello. Sie wissen sehr genau, was sie wollen und haben klare Vorstellungen und Erwartungen. Uns ist es wichtig, ihre Wünsche und Vorstellungen zu respektieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Wünsche und Vorstellungen auszuleben und jede einzelne Person für sich genommen darin zu bestärken ‹Beautiful You› sein zu können. Schön zu sein nach seinen eigenen Vorstellungen und Massstäben und nicht nach einem vorherrschenden Schönheitsideal.»

(20 Minuten)