Behörden warnen vor zu hohem Schwanenbestand

«Fütterungen von Schwänen können zu einer unerwünschten Zunahme der Population und zu lokalen Konzentrationen führen», teilte der Kanton Uri am Dienstag mit. Deshalb ruft das Amt für Forst und Jagd dazu auf, dass Schwäne und auch andere Wasservögel nicht mehr gefüttert werden sollten.

Denn: «Höckerschwäne können Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen», sagt Jagdverwalter Josef Walker. Landet Schwanenkot auf den Wesen, könne das zu Verlusten beim Futtergras führen.

Werden die Tiere zusätzlich zum natürlichen Nahrungsangebot in der freien Wildbahn von Spaziergängern oder Tierliebhabern gefüttert, kann dies zu «zu einer Zunahme der Population und zu lokalen Konzentrationen führen», sagt Walker. «Wir sehen immer wieder, dass Tiere gefüttert werden», so der Jagdverwalter. Einen ungewollten Anstieg will man nun mit dieser Sensibilisierungsmassnahme verhindern. Aktuell seien es am Urnersee rund 20 Tiere.

«Wasservögel gut an hiesige Winterbedigungen angepasst

«Wenn sich zu viele Wasservögel im selben Gebiet aufhalten, kann es zu einem vermehrten Austausch von Parasiten kommen.» Dadurch könnten sich Krankheiten unter den Tieren verbreiten. Und auch zu «unliebsamen Begegnungen» mit Spaziergängern könne es kommen. «Wenn man den Höckerschwänen zu nahe geht und sie ihr Territorium verteidigen wollen, dann tun sie das auch.»

Sorge wegen mangelnden Futterquellen im Winter muss man aber nicht haben: «Wasservögel sind gut an die hiesigen Winterbedingungen angepasst.»

Wo zu intensiv gefüttert wird, entstehen Probleme

«Die Wasservögel, die hier den Winter verbringen, können problemlos in der Natur genügend Nahrung finden», sagt auch der Biologe Michael Schaad von der Vogelwarte Sempach. Aber: «Wenn Menschen ihnen Futter anbieten, dann nutzen sie das natürlich.»

Konflikte entstehen laut Schaad jeweils an jenen Orten, an denen zu intensiv gefüttert wird. «Dann sollte man versuchen, die lokale Konzentration der Vögel aufzulösen, indem man mit Füttern aufhört», sagt Schaad.

Keinesfalls verschimmeltes Brot oder Teigwaren

Der Biologe sagt jedoch auch, dass es Wasservögeln nicht schadet, wenn man sie massvoll füttert und es einem Spass macht: «Nimmt man bloss ein kleines Säckchen mit Brot mit, führt das kaum zu Problemen.» Es sei auch nicht so, dass Schwäne wegen des Brotes krank werden. Aber man müsse sehr darauf achten, dass das Brot einwandfrei ist: «Verschimmeltes Brot darf man keinesfalls verfüttern. Auch Teigwaren oder ähnliches darf man den Tieren nicht geben.»

Zu lokalen Konzentrationen kommt es trotz Sensibilisierungsmassnahmen jedoch immer wieder: So hat der Kanton Luzern erst vor kurzem bekanntgegeben, dass am Hallwilersee Eier aus Schwanennestern entnommen werden, um die den Bestand zu senken. In der Stadt Luzern setzt man auf erhöhte Holzbalken, damit die Tiere nicht so einfach vom Ufer auf das Trottoir gelangen können. Auch in Brunnen kam es wegen Überpopulationen schon zu Problemen. Im Kanton Nidwalden wurden deswegen Tiere auch schon zum Abschuss freigegeben.

