Coiffeurkette schickt Lehrabgänger nach Sydney

Das Fuchs Hairteam gehört mit fünf Salons und rund 80 Mitarbeitenden laut eigenen Angaben längst zu den führenden Unternehmen in der Schweizer Coiffeurbranche. Jetzt wagt das Hairteam den Schritt ins Ausland und eröffnet im April 2018 in Sydney seinen sechsten Coiffeursalon.

Auslandaufenhalte sind Familientradition

Im Familienunternehmen gehören längere Auslandaufenthalte aus Tradition zu den wichtigen Stationen bei der Persönlichkeitsentwicklung. «Ich habe bei meinem Vater die Lehre absolviert und dann hiess es: ab ins Ausland», sagt Mitinhaber Thomas Fuchs (57). Wie seine beiden Brüder reiste auch er ins Ausland und arbeitete drei Jahre in Südafrika. Als er zurück in die Schweiz kam, sagte er sich: «Irgendwann möchte ich wieder im Ausland leben und arbeiten.»

Nun möchte Fuchs diese Erfahrungen auch seinen Mitarbeitern ermöglichen. «Mit Sydney haben wir einen idealen Standort gefunden», sagt der Coiffeur. Seine beiden Kinder sind seit Jahren in Australien in der Branche verankert. «Wir haben ein umfassendes Netzwerk in Australien erarbeitet», sagt Fuchs.

Vier Tage frisieren – ein Tag Englisch lernen

Konkret möchte Fuchs frisch abgeschlossenen Lehrabgängern die Möglichkeit bieten, in Australien zu arbeiten und Englisch zu lernen. «Die Idee ist es, unsere Mitarbeiter ein bis zwölf Monate nach Sydney zu schicken. Dort können sie vier Tage im Coiffeursalon arbeiten und einen Tag in der Schule Englisch lernen», so Fuchs.

Die Eröffnung soll der erste Schritt sein, das in der Schweiz erfolgreiche Konzept der Salons mit qualitativ hochwertigen Hairstyling-Dienstleistungen auch auf dem australischen Markt zu verankern. In einem nächsten Schritt sind weitere Salons in Melbourne und Canberra geplant.

Anja Zeidler frisierte beim Fuchs Hairteam

Die prominenteste Person, die vom Fuchs Hairteam ausgebildet wurde, ist übrigens Fitnessmodel Anja Zeidler: Sie ging einst beim Familienunternehmen in die Lehre.



Das Fuchs Hairteam ist ein Familienunternehmen, das 1955 in Luzern gegründet wurde. In Luzern, Sursee, Kriens, Küssnacht und Stans hat Fuchs je einen Salon. Zudem verfügt das Hairteam in der Fuchs Academy in Kriens über eigene Schulungsräume für die Mitarbeitenden.