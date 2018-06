67 Acts heizen 100'000 Partygängern ein

In Luzern ist am Wochenende Party angesagt. Das 10. Luzerner Fest steht an: am Freitag, 29. Juni wird ab 17.30 Uhr bis Mitternacht gefeiert, am Samstag schon ab 8.30 Uhr bis 4 Uhr. Die Jubiläumsausgabe wartet mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Bei schönem Wetter werden über 100'000 Besucher erwartet. Die Chancen stehen gut: Am Freitag solls 25 Grad warm werden, am Samstag 29 Grad.

Perfekte Bedingungen also für die Riesen-Party rund ums Seebecken. Natürlich gibts viel Musik: Insgesamt 67 Acts heizen den Partygängern ein. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Es gibt Pop und Rock, Elektro und Jazz, Brassmusik und Schlager sowie Ländler und Urban-DJs.



Ein erstes Highlight wartet bereits am Freitag auf die Festbesucher: Luca Hänni wird um 21.30 Uhr auf dem Kapellplatz für Begeisterung sorgen. Am selben Abend hat Lokalmatador Henrik Belden beim Pavillon seinen Auftritt (23 Uhr).

Auch am Samstag sorgen regionale und nationale Musiker für musikalische Vielfalt. Der Europaplatz ist fest in Hand der Schweizer Musik. Mundart-Fans dürfen sich auf Florian Ast freuen, der am Samstag ebenfalls den Europaplatz rockt (21.30 Uhr). Dada Ante Portas haben ihren Auftritt um 21.15 Uhr beim Pavillon. Ebenfalls am Samstag wird die Schweizer Reggaegrösse Dodo die Menge nicht nur mit dem Hit «Hippie-Bus» zum Tanzen bringen (Kapellplatz, 18.15 Uhr).

Die 15-minütige Show mit Lichtanimation

Nebst vielen Acts wird es auch ein imposantes, farbiges Lichtspiel geben – eine eigens fürs Fest kreierte Lichtanimation am Schwanenplatz. Die 15-minütige Show wird am Samstag ab 22.30 Uhr stündlich an die Fassade projiziert. Begleitet werden die Aufführungen von den Klängen eines Live-Orchesters der Musikschule der Stadt Luzern.

28 Studenten der Hochschule Luzern haben die Show gestaltet. Sie erzählt eine Geschichte über die Schokoladen- und Uhrenindustrie und zu typischen Plätzen und Themen rund um Luzern. «Wir haben unsere Assoziationen zu Luzern gesammelt und die verschiedenen Unterthemen fragmentarisch in ein Ganzes

verwandelt», erklärt Projektleiter und Dozent François Chalet.

Darüber hinaus gibts für die Besucher bewährte Attraktionen wie das Bäckerzmorge. Wer während des Fests die See-Seite wechseln möchte, kann dies bequem mit dem Shuttle-Schiff tun.

Der Gewinn des Fests fliesst wie jedes Jahr in die Stiftung mit dem neuen Namen «Luzern hilft». Diese unterstützt gemeinnützige Institutionen und soziale Projekte. Mit dem Kauf einer Herzrondelle für zehn Franken können Besucher einen persönlichen Beitrag für den guten Zweck leisten.

Kein Fest im kommenden Jahr

Nach dem Jubiläumsfest kommt es 2019 zu einer Festpause. Beat Züsli, Präsident der Stiftung «Luzern hilft», erklärt: «10 Jahre sind eine stolze Zeit. Das Umfeld des Fests, aber auch die Bedürfnisse und das Verhalten der Besucher haben sich stark verändert.» Um das Fest auch künftig erfolgreich und mit möglichst hohem Gewinn zugunsten sozialer Projekte durchführen zu können, braucht es längerfristig grössere Anpassungen, schreibt das OK in seiner Mitteilung.

Am besten reist man mit dem öffentlichen Verkehr an. Die VBL verstärkt viele Linien und erweitert den Fahrplan. Während des Fests ist die Seebrücke zwischen 17 Uhr und 4 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch die SBB, BLS und Zentralbahn verstärken zahlreiche reguläre Züge mit zusätzlichen Wagen. Am Abend und in der Nacht werden 16 Extrazüge und Nacht-S-Bahnen eingesetzt.











(sw)