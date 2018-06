Kletterer stürzt 150 Meter in den Tod

Ein 51-jähriger Schweizer ist am Dienstagnachmittag bei einem Kletterunfall in Engelberg OW getötet worden. Er war aus zunächst unbekannten Gründen rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Mann habe am frühen Nachmittag den Klettersteig an der Fürenwand durchstiegen, als er im Bereich des Ausstiegs gestürzt sei, teilte die Obwaldner Kantonspolizei mit. Dabei sei er rund 150 Meter auf das darunterliegende Felsband gefallen und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang sei noch Gegenstand einer Untersuchung.

An der Bergung beteiligten sich die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega), Retter der Alpinen Rettung Schweiz sowie die Polizei.

(hvw/sda)