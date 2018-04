See soll für Bevölkerung zugänglicher werden

Good News für die Bevölkerung rund um den Sempachersee: Rund um den See soll das Ufer aufgewertet und der Zugang für die Bevölkerung verbessert werden. Dies ist eines der Ziele, die sich die Region Sursee-Mittelland in ihrer Entwicklungsstrategie gesetzt hat. In der Strategie definiert, wie die Region in 20 Jahren aussehen soll.

Die sieben Gemeinden um den Sempachersee haben die Strategie zusammen mit dem Regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland (RET) ausgearbeitet. Die Herausforderung für die Gemeinden besteht laut RET darin, dass sich grössere Teile, der an den See angrenzenden Landstücke, im Privateigentum befinden. Dies betrifft vor allem die Sonnenseite des Sees, also die Gemeinden Sursee, Schenkon, Eich und Sempach.

Schenkon machts vor

Dem Ziel ist die Gemeinde Schenkon bereits näher gekommen. Ihr war es möglich, ein Grundstück mit einer Fläche von 12'500 Quadratmetern zu kaufen, teilte der RET mit. Für die zukünftige Nutzung dieser Fläche will die Gemeinde einen Studienauftrag erteilen. Möglich sind laut RET-Geschäftsführer Beat Lichtsteiner etwa eine Parkanlage oder sonstige Erholungsmöglichkeiten.

Schritt für Schritt geht auch die Gemeinde Nottwil vor. Sie hat beispielsweise letztes Jahr das Bahnhofareal gekauft, das sich teilweise direkt am Seeufer befindet. «Man kauft das Land, um es zum Beispiel vor Hochbauten zu wahren», sagt Lichtsteiner.

Sempach im Endspurt

Sempach prüft, ob ein Steg von der Stadt aus zur Vogelwarte gebaut werden kann. Rund zwei Drittel des Ufers in Sempach sind bereits zugänglich, wobei ein Teil davon aus einem Naturschutzgebiet besteht. Somit hat die Gemeinde Sempach laut Lichtsteiner ihre Aufgabe bereits erfüllt.

«Für Eich kann es schwierig werden, weil ein Grossteil des seeanstossenden Landes Privateigentümern gehört», so Lichtsteiner. «Aber in den nächsten 10 Jahren sollte es schon möglich sein, zwei bis drei Grundstücke am Sempachersee für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.» Beim RET ist man guter Dinge: «Einzigartig ist, dass alle Gemeinden den Wert des Sempachersees als Naherholung und Tourismus erkennen», sagt auch Verbandspräsident Charly Freitag.

(tk)