Seerose muss für immer abtauchen

Für die Seerose auf dem Urnersee ist die Blütenzeit definitiv zu Ende. Die schwimmende Plattform wurde zum Zweck des Gästivals 2015 gebaut. Rund vier Monate rotierte die 460 Tonnen schwere Metallkonstruktion auf dem Vierwaldstättersee und ist seither in Flüelen stationiert.

Der Verein für Musik und Theater (MuTh) in Vitznau wollte sie weiterhin nutzen und bat die Regierung um eine Verlängerung der Zwischenlagerung in Flüelen. Das Gesuch wurde aber abgelehnt. Nach langem Hin und Her entschied der Regierungsrat am 20. März: Die 50 mal 50 Meter grosse Plattform soll endgültig aus dem Urnersee entfernt werden.

30 Tage bleiben, um die Seerose zu entfernen

Bis gestern hätte die Besitzerin der Seerose gegen diesen Entscheid beim Urner Obergericht vorgehen können. Es wurde von ihr keine Beschwerde eingereicht. Somit muss die Besitzerin die Konzertplattform innerhalb von 30 Tagen auf eigene Kosten aus dem Urnersee entfernen.

Ob die Seerose an einen neuen Standort verlegt oder verschrottet wird, steht noch nicht fest. Bei einer Entsorgung der Kulturplattform dürfte man mit Kosten von rund 100'000 Franken rechnen. Wie das «Regionaljournal Zentralschweiz» von Radio SRF meldet, ist die Besitzerin «mit Hochdruck daran, einen andern Platz für die Seerose zu finden».

