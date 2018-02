Siebenjährige bei Unfall mit Auto verletzt

Passiert ist der Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Autofahrerin war unterwegs auf der Schuelgass von Gunzwil in Richtung Beromünster. Gleichzeitig war eine Siebenjährige mit einer kleinen Gruppe auf dem Trottoir unterwegs.

Das Mädchen stolperte und fiel auf die Fahrbahn. Die Gründe dafür sind laut Mitteilung noch unklar. Beim Struz wurde das Mädchen vom vorbeifahrenden Auto touchiert und verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Siebenjährige ins Spital.

(gwa)