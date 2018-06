So schön war das B-Sides Festival

Bei milden bis heissen Temperaturen fand am Donnerstag, Freitag und Samstag die 13. Ausgabe des B-Sides Festival auf dem auf den Sonnenberg in Kriens statt. Freitag und Samstag waren bereits vor dem Festival ausverkauft, total kamen 4500 Musikfans ans Festival, teilten die Veranstalter am Sonntag mit.

Sehen Sie im Video Impressionen des Festivals – wie immer war nur schon allein die Deko einen Besuch wert. Die 14. Ausgabe des B-Sides Festival findet von 13. bis 15. Juni 2019 statt.

(20 Minuten)