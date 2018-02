Stadtrat will Cars vom Schwanenplatz verbannen

«Der Stadtrat von Luzern will das Zentrum Luzerns zu einer attraktiven Innenstadt entwickeln», heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Und weiter: «Sie soll noch mehr zu einem lebenswerten, lebendigen und entwicklungsfähigen Zentrum der Kernstadt werden.»

Tourismusunternehmen in der Innenstadt halten nicht allzu viel von den Plänen des Stadtrates, wie aus einer Mitteilung der City Vereinigung hervorgeht. Luzern Tourismus AG, City Vereinigung, QV Altstadt, Bucherer AG, Casagrande AG, Confiserie Bachmann, Gübelin AG und der Wirtschaftsverband Luzern finden es von zentraler Bedeutung, dass die Carparkierung im Stadtzentrum möglich bleibt. Nur eine Variante, die der Stadtrat am Dienstag vorgestellt hatte, kommt für die Unternehmen in Frage: «Die unterzeichnenden Unternehmen betrachten die vom Stadtrat priorisierte Kombination von Carparking im Stadtzentrum mit Carparkierung auf der Allmend als denkbar», heisst es in ihrer Mitteilung.

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, braucht es laut Stadtrat ein nachhaltiges Car-Regime für Touristengruppen. Momentan dürfen Reisecars den Schwanenplatz zeitweise ansteuern, um Reisegruppen aussteigen zu lassen. Auch den Löwenplatz dürfen Carchauffeure zeitweise anfahren, um die Gäste ein- und aussteigen zu lassen. Parkieren ist verboten.

Plätze sollen aufgewertet werden

Künftig soll alles anders werden: «Der Schwanenplatz soll langfristig von den Cars befreit und anderweitig genutzt werden können», sagt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Dies sei auch im Interesse von Bevölkerung und Tourismus. «Auch der Löwenplatz soll langfristig aufgewertet werden.» An diesem Standort sei es aber wohl nicht möglich, auf Anhalteplätze zu verzichten. Wie lange der Prozess dauern wird, könne man heute noch nicht sagen. Wie die Plätze in Zukunft genutzt werden könnten, sei noch unklar: «Davon sind wir momentan noch weit entfernt. Momentan steht dies auch nicht im Vordergrund», sagt Züsli.

Ausgegangen wird von total 120 benötigten Carparkplätzen. Die Anhalteplätze für Hotels in der Innenstadt sollen bestehen bleiben. Für die Parkplätze, die aufgehoben werden sollen, braucht es Ersatz – ebenso für die Parkplätze, die vom Inseli verschwinden werden. Um die Entwicklung des Car-Regimes voranzutreiben hatte der Stadtrat eine Studie beim Institut Interface in Auftrag gegeben. Deren Macher präsentierten mehrere Ansätze: Etwa eine komplette Verlagerung der Carparkplätze auf die Allmend oder eine kombinierte Variante mit einem Parkhaus in der Innenstadt. Sowohl für die Macher der Studie als auch für den Stadtrat ist der Status quo keine Option.

Stadt will Lösungsansätze prüfen

Einen Entscheid hat der Stadtrat noch nicht gefällt. Er will lieber zwei von der Studie skizzierte Lösungsansätze kombinieren und prüfen, teilte er am Dienstag mit.

Beide Lösungsansätze sehen einen Carparkplatz auf der Allmend in der Nähe der S-Bahn-Station «Allmend/Messe» vor. Die Touristen müssten dann mit der Bahn ins Zentrum fahren. In einem Ansatz wird der Carparkplatz mit einem unterirdischen Parkhaus in der Innenstadt gekoppelt – beispielsweise mit einem Parkhaus im Musegghügel oder unter dem Schweizerhofquai.

Gespräche mit diversen Betroffenen werden geführt

Im zweiten Ansatz ist ein weiterer Parkplatz in Allmendnähe (etwa Hinter-Schlund) vorgesehen, der aber nur an Spitzentagen benutzt werden müsste. Zudem soll möglichst in der Nähe der Plätze auf der Allmend ein Fernbusterminal installiert werden.

In den nächsten Wochen will der Stadtrat Gespräche mit Betroffenen führen. Dabei involviert sind laut Stadtpräsident diverse Partner: Vom Gewerbe und der Uhrenbranche am Schwanenplatz über die Tourismusorganisation, die Cityvereinigung und den Verband Lucerne Hotels bis hin zum FCL, der Messe Luzern und der Zentralbahn. «Wir wollen alle Betroffenen miteinbeziehen», sagt der Stadtpräsident. Gleichzeitig sollen die Planungen zu den möglichen Parkhausprojekten vorangetrieben werden.

