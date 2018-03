Touristen in Sandalen vom Schnee überrascht

Wer über Ostern in den Süden will, braucht Geduld: Am Samstagmorgen um 11 Uhr werden die Autos immer noch nur einzeln Richtung Tunnel vorgelassen.

Viele haben offenbar nicht damit gerechnet, so lange warten zu müssen: Eine Reporterin vor Ort konnte mehrere Lenker dabei beobachten, wie sie auf dem Pannenstreifen anhielten und dort ihre volle Blase erleichterten.

Vor den WCs in der Gotthardraststätte in Erstfeld bilden sich Schlangen. Reisende steigen in ganzen Gruppen aus den Cars aus und steuern die Toiletten an. «Die Leute, offenbar Touristen aus Asien, sind für das Wetter schlecht ausgerüstet», so die Reporterin. Die Frauen tragen Sandalen, Flip-Flops und Röcke.

Auch Mitglieder einer deutschen Reisegruppe wurden überrascht vom Wintereinbruch: «Wir hatten in Deutschland den ganzen Winter kaum Schnee», sagt eine Frau an derselben Raststätte. Dass der Tunnel gesperrt ist, wussten sie nicht.

(hal)