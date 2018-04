Aktivisten schmieren ganze Altstadt voll

Ungewohnter Anblick am Montagmorgen in der Stadt Luzern – viele Fussgänger in der Altstadt wunderten sich. An mehreren Orten haben Unbekannte in Regenbogenfarben und in verschiedenen Grössen das Wort «Gliich» auf den Boden geschmiert.

Wie viele es sind und wo überall, konnte die Stadt Luzern am Montag noch nicht beziffern. Die Stadt liess die Kreidezeichnungen entfernen, teilte Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Verwaltung der Stadt, auf Anfrage mit. Bereits im Verlauf des Morgens waren viele Schriftzüge bereits wieder verschwunden.

Noch keine Anzeige

Die Täterschaft konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert werden. «Das Reglement über die Nutzung öffentlichen Grundes definiert die Vollzugs- und Strafbestimmungen», sagt Lütolf. Auf Anfrage bei der Luzerner Polizei heisst es: «Wir haben Kenntnisse des Vorfalls. Bis jetzt ist jedoch noch keine Anzeige eingetroffen», sagt Mediensprecher Urs Wigger.

Wie viel Aufwand für die Reinigung entstanden ist und was das Entfernen der Schmierereien kostet, ist auch noch nicht bekannt. «Je nach Grösse des Aufwands spielt dies ebenfalls eine Rolle in den Überlegungen, ob ein Strafverfahren eröffnet wird. Auf jeden Fall wird aber auch die Verhältnismässigkeit eines Verfahrens geprüft», so Lütolf weiter.

Wer steckt den hinter dieser Aktion? «Das wüssten wir auch gerne. Ich kann dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen», so Lütolf. Auch eine Vermutung hat er nicht. Solche Vorkommnisse seien eher selten. «Es kam aber im Zusammenhang mit Sprayereien, Klebe- und Werbeaktionen, Abstimmungs- und Wahlpropaganda mit Sachbeschädigungen auch schon zu Anzeigen», sagt Lütolf.

(sw)